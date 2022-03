Stallone Limbombe en Lierse ontvangen zondag Moeskroen: “We willen eindelijk nog eens thuiszege pakken”

Voetbal 1BEerlijk is eerlijk: Lierse-Moeskroen van zondag kunnen we hier moeilijk aankondigen als een echte topaffiche. Desondanks heeft Stallone Limbombe, pas terug na een blessure, er best wel zin in. “Ik wil me weer uitleven op het veld én er is nog een extraatje te verdienen voor op vakantie”, knipoogt de Lierse flankaanvaller.

Net als Moeskroen heeft Lierse nog weinig te winnen of te verliezen in deze competitie. Het is slechts een kwestie van tijd voor het behoud mathematisch zeker zal zijn en promoveren zit er ook al niet meer in. Wat is dan zondagavond dan de inzet voor de Pallieters? Over Moeskroen naar de vijfde plaats wippen, de recente nul op zes doorspoelen en voor het eerst sinds 24 september winnen voor eigen publiek.

“We hebben er twee ontgoochelende weken op zitten, met vermijdbare nederlagen tegen RWDM en Lommel”, zegt Stallone Limbombe (30). “Jammer, want als we nu twee keer hadden gewonnen, dan konden we misschien nog een rolletje spelen in het promotiedebat. Tot drie weken geleden geloofde ik er nog in. Nu is het gewoon de competitie vol maken op een zo goed mogelijke manier. Eindelijk opnieuw een thuiszege pakken, zou zeker een opsteker zijn. Daar moeten we zondag vol voor gaan.”

Kleine broer

Limbombe zelf kan zich zeker nog opladen. Onlangs stond hij een paar weken aan de kant met een scheurtje in de hamstrings. Afgelopen weekend maakte hij, als invaller, zijn comeback. “Ik vond dat ik vrij goed inviel. Na een paar weken afwezigheid was ik hongerig. Ook in de komende weken wil ik me graag tonen en uitleven. Bovendien valt er voor ons ook nog iets te verdienen, he. Een extraatje meepakken om straks op vakantie te kunnen spenderen, is altijd mooi meegenomen”, glimlacht Limbombe.

De snelle winger hoopt dat zijn jongere broer Maxime (18) zich in het slot van de competitie ook nog een paar keer zal mogen tonen. Vorig weekend kwamen Stallone en Maxime Limbombe voor het eerst samen in actie tijdens een officiële wedstrijd. “Maxime mocht een paar minuutjes invallen en ik vond dat hij het aardig deed”, oordeelt Stallone. “Het zou mooi zijn als hij in de komende weken extra speeltijd krijgt. Ik vind dat Maxime goed bezig is op training, dus in mijn ogen verdient hij wel zijn kans.”