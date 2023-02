Stakke Van den Buijs (65) gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij Ranst: “Ik zie het helemaal zitten”

Van den Buijs was tot eind vorig jaar nog aan de slag als scout bij Westerlo. “Omdat ik terug iets om handen wilde hebben, postte ik een dikke maand geleden een berichtje op facebook en zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt hij. “Bovendien heb ik in het verleden nog twee jaar bij de veteranen van Ranst gespeeld. Ik ken er dus best nog wel wat volk.”

Vlak bij de deur

Van den Buijs moest daarom ook niet al te lang nadenken over het aanbod van Ranst. “Ik had vanaf het allereerste gesprek met de voorzitter een heel goed gevoel bij de club, waardoor ik het direct helemaal zag zitten. Anders zou ik trouwens ook nooit toegehapt hebben. Daarnaast is het vlak bij de deur. Iets wat toch ook niet onbelangrijk is dezer dagen. Ik woon bijvoorbeeld in Kessel. Veel dichter bij huis kan ik dus niet zitten.”

Van den Buijs neemt wel pas deze zomer het roer over bij Ranst. “Dat de huidige coach eerst dit seizoen nog afmaakt, geeft mij de mogelijkheid om de club in alle rust te kunnen doorlichten en me goed voor te bereiden op volgend jaar. Al heb ik natuurlijk ook al wel wat ervaring in de voetbalwereld. Ik ga dus gewoon proberen mijn ding te doen en dan komt het wel goed.”

Ploeg samenhouden

Ranst is ondertussen wel nog niet helemaal zeker van het behoud in eerste provinciale. “Ik hoop natuurlijk dat ze erin blijven, maar stel dat ze toch zakken, is het ook maar zo. Dat maakt de goesting niet minder groot. Al ga ik er eerlijk gezegd niet vanuit dat ze degraderen. Daarvoor is er te veel kwaliteit aanwezig. Daarom is het ook de bedoeling om de ploeg grotendeels samen te houden met het oog op volgend seizoen en wie weet zelfs nog te versterken als er zich een mooie opportuniteit voordoet. Dat wordt de komende weken en maanden wel duidelijk.”

