Staf Verbeeck begint vrijdag met FT Antwerpen aan nieuw seizoen: “We leggen geen druk op de groep”

Manager Staf Verbeeck blikt kort terug op de voorbije campagne. “We mogen tevreden zijn over het voorbije seizoen. Net voor de play-offs hadden we een mindere periode met drie nederlagen tegen Charleroi. Dat waren we niet gewoon. We konden ons evenwel tijdig herpakken en raakten er als groep samen uit. Finaal haalden we de finale van de play-offs. Daarin kon Antwerpen waardig weerwerk bieden.”

Gekozen voor continuïteit

FT Antwerpen raasde niet als een wervelwind doorheen de transferperiode. Dat was volgens Staf Verbeeck een bewuste keuze. “We kiezen er al enkele jaren voor om de groep samen te houden. Dat lukt. Liever één ploeg dan vijf sterke individuen. Soufian El Fakiri is de enige nieuwkomer in de kern. Hij is een speler die helemaal past bij onze club. Hoewel hij nog maar een maand meetraint, lijkt het alsof hij al jaren bij ons is. Sommigen denken dat Soufian een toekomstwissel is voor Sababti, maar dat beeld is fout. We blijven inzetten op spelers uit de eigen regio. Enkel wat we zelf niet in huis hebben, halen we elders. Durot, El Fakiri en Adnane passen in dat plaatje. We hebben deze zomer ook tactisch gewerkt. We kunnen twee systemen hanteren: één met pivot (Amar Zouggaghi, red.) en één zonder pivot. Dat maakt het voor tegenstanders veel moeilijker om ons in te schatten.”