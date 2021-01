Stadsbestuur niet akkoord met vervroegen City Triatlon Dendermonde: “Worden weer afsluiter van seizoen”

TriatlonDe populaire City Triatlon Dendermonde wordt dit jaar dan toch niet vroeger op de triatlonkalender ingepland. De organisatoren hadden woensdag 30 juni voorgesteld als nieuwe datum, maar ze stuiten nu op een njet van het stadsbestuur. De Stad Dendermonde vreest immers voor mobiliteitsproblemen bij een organisatie van die aard op de laatste schooldag. Het organiserende Sportevents legt zich bij die beslissing neer en dus staat de wedstrijd opnieuw als afsluiter van het seizoen op de Belgische triatlonkalender geprogrammeerd. Meteen is zondag 3 oktober 2021 als nieuwe datum geprikt. “Want ook dan is de kans op blauwalg nihil”, meent de organisatie.

Eind september vorig jaar diende de Dendermondse triatlon het zwemmen te annuleren wegens de aanwezigheid van blauwalg in de Oude Dender. Hierdoor werd de wedstrijd omgevormd tot een duatlon. Door de wedstrijd nu nog een week later in te plannen, willen de organisatoren gelijkaardige problemen voorkomen. De kans is immers uitermate klein dat er in oktober nog blauwalg wordt aangetroffen.

“De datum ligt van deze tweede editie van de City Triathlon Dendermonde ligt nu defintief vast”, laat het organiserende Sportevents nu weten. “Op 3 oktober sluiten we het triatlonseizoen in België af en is de kans op blauwalg zo goed als onbestaande. De eerste datum van 30 juni was voor de Stad Dendermonde geen optie omwille van de mobiliteit. Daarom kiezen we voor zekerheid en schuiven we een week op ten opzichte van de vorige editie. De inschrijvingen zullen openen op 15 januari.”

Verkeerschoas

Naar het voorbeeld van de Zwintriatlon in Knokke was aanvankelijk gekozen voor een woensdag, maar van die piste wordt nu noodgedwongen afgeweken. De organisatoren vonden de laatste schooldag het ideale moment voor de Belgische topwedstrijd. Dat plan mag dus nu in de prullenmand omwille van een mogelijke verkeerschaos. “We wilden vervroegen om het risico op blauwalg zo te vermijden, maar als we schuiven naar oktober ontlopen we dat risico eigenlijk ook”, klinkt het.

Op het programma staan op zondag 3 oktober 2021 zowel een 1/8ste triatlon (500m - 20km - 5km) als een 1/4de triatlon (1000m - 45km - 10km). Een week later vindt in Hawaï dan het wereldkampioenschap Ironman plaats.