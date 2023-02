Staat Ibrahim Alhassan straks opnieuw in de basis bij Beerschot? “Ik heb een uitdagende periode achter de rug”

“Unbelievable.” Ibrahim Alhassan (26) moet spontaan lachen als we bij het begin van ons gesprek nog even terugkomen op Beerschots 3-2-zege van een week geleden. “Als je 0-2 achter staat en je kan diep in blessuretijd nog de drie punten pakken: dat is de mooie kant van voetbal. Op het veld hebben we die zege lang gevierd met de supporters, maar eens in de kleedkamer ging de focus alweer naar de volgende opdracht.”

Die opdracht is de burenstrijd op het veld van Lierse. “Zo’n derby brengt altijd wat meer emoties met zich mee, maar los daarvan is élke wedstrijd belangrijk”, benadrukt Alhassan. “Of ik zelf speciale derby-ervaringen heb? In Oostenrijk speelde ik met Austria tegen Rapid Wenen en dat was intens. Verder speelde ik de derby van het Portugese eiland Madeira. Daar ging een bijzonder verhaaltje aan vooraf. Op een gegeven moment leek ik op weg naar Maritimo, maar die deal ging niet door en zo belandde ik bij grote rivaal Nacional. Op Maritimo werd ik toen voortdurend uitgejouwd, maar ik ging er alleen maar beter door spelen. Uit de wedstrijdstatistieken bleek dat ik die dag 65 passes gaf en dat daar geen enkele slechte bij zat. (glimlacht)”

Uitdagende periode

Hoewel Ibrahim Alhassan vorige zomer met mooie adelbrieven op het Kiel belandde, zat hij hier toch al vaker op de bank dan verwacht. Tegen Genk stond hij pas voor de tweede keer in de basis. Is de Nigeriaan nu definitief gelanceerd? “We zullen het zien”, antwoordt Alhassan. “Om eerlijk te zijn, ik heb één van de meest uitdagende periodes uit mijn carrière achter de rug. Zoveel op de bank zitten, was ik niet gewend. Maar oké, dat is het leven. Ik heb altijd de ploeg gesteund en probeerde klaar te zijn voor het moment dat mijn kans zou komen. Tegen Genk was het dan nog eens zover. Ik denk dat ik mijn steentje heb bijgedragen.”

Met nog twee speeldagen in de reguliere competitie is Beerschot alvast zeker van een plaats in de titelplay-offs. Alhassan gelooft in Beerschots promotiekansen. “Heb je de topper van twee weken terug in Beveren gezien? We verloren, maar waren wel de betere ploeg. Waarom zouden we dus geen kans maken op promotie? Tegelijk zijn we daar nog niet mee bezig. Weet je: de titel is een droom. Maar de volgende match winnen is altijd ons eerste doel.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.