Staartploeg Charleroi deelt KRC Genk Ladies een enorme dreun uit: “Deze opdoffer moeten we snel samen verwerken”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUEWat een eenvoudige klus leek, werd voor KRC Genk een serieuze streep door de rekening. Staartploeg Charleroi, dat slechts één overwinning op de teller had staan, haalde na de rust een 1-0 achterstand op en nam verrassend de drie punten mee naar huis. De verslagenheid in het Genks kamp was groot en voelde aan als een harde mokerslag. Met een moeilijk drieluik voor de boeg tegen Anderlecht, Brugge en OHL, moet KRC Genk Ladies duidelijk uit een ander vaatje tappen. “We moeten deze week vertrouwen tanken en ons focussen op de toppers. Als groep moeten we hier samen uitraken”, probeerde Gwen Duijsters na afloop de ontgoocheling te verbijten.

Nochtans was er bij de rust geen vuiltje aan de lucht. De Genkies speelden een prima eerste helft en gingen met een treffer van Lisa Petry met een 1-0 voorsprong de pauze in. Wat je Genk wel kon verwijten, is dat ze van de vele kansen er slechts één konden verzilveren. Mogelijkheden waren er voldoende. Gwen Duijsters en Lisa Petry werden door ex-Genkvrouw Joséphine Delvaux afgeblokt. Een kopbal van Chiara Wielockx zoefde nipt over en ook Duijsters raakte tot tweemaal toe niet voorbij de Waalse goalie. Ook een poging van Wielockx werd van de lijn gekeerd. “We speelden inderdaad een goede eerste helft met veel balbezit en veel diepgang. De kansen stapelden zich dan ook op, maar het was telkens net niet”, blikt Gwen Duijsters na afloop terug. “De treffer van Lisa Petry na een half uur was dan ook volkomen verdiend. Chiara Wielockx zorgde voor de prima voorbereiding. De druk was van de ketel. Bedoeling was dat we deze voorsprong na de rust zouden uitbouwen. Helaas gebeurde dit niet.”

Twee tegentreffers in vier minuten

In de tweede helft voerde Genktrainer Guido Brepoels een dubbele wissel door. Wielockx en Duijsters werden vervangen door het duo Vandersanden-Kersten. “Aanvankelijk hadden we de partij onder controle, maar de Charleroiverdediging stond pal en liet geen steken vallen. Bij ons liep het minder minder vlot. De passing werd onnauwkeurig en de Walen sloegen op de counter en met 2 goals op vier minutentijd genadeloos toe. Via Romy Camps, Sien Vandersanden en Luna Vanzeir waren nadien nog dicht bij de gelijkmaker. Iedereen deed meer dan zijn uiterste best, maar het lukte helaas niet.”

Opdoffer snel samen rechtzetten

Deze onverwachte nederlaag kwam in Genk hard aan. De competitie verliep voortreffelijk en met een derde stek in de rangschikking leek het team klaar voor de confrontaties tegen Anderlecht, Brugge en OHL. “De ontgoocheling was bijzonder groot”, vervolgt Gwen Duijsters. “We hebben ons teveel gefocust op de voorbereiding naar de wedstrijd tegen Anderlecht toe en te weinig op de controle van duel tegen Charleroi. Onbewust hebben we vertrouwen willen tanken voor de toppers die eraan kwamen. Organisatie is de sterkste eigenschap van KRC Genk Ladies en dat kwam er niet uit. Net als het druk zetten. Wellicht hebben we niet de juiste keuzes gemaakt. Het was een collectief falen, dat we zo snel mogelijk moeten rechtzetten en dat kan enkel samen, in groep. De volgende weken worden zeer belangrijk voor KRC Genk Ladies. Soms zet je twee stappen achteruit, om er nadien drie vooruit te zetten. We komen hier samen sterker uit. Zeker weten. Tegen de toppers ga je weer het echte Genk Ladies zien. Deze uitschuiver moeten we snel vergeten”, aldus Gwen Duijsters.

KRC Genk: Van Seijst, Vanaenrode, Gielen (46‘ Vandelbo), Camps, De Bondt, Pauwels (76' De Meester), Martin, Wielockx (46’ Sien Vandersanden), Vanzeir, Petry (82’ Giuga), Duijsters (46’ Joy Kersten).

Geel: Seret, Camps, Martin.

Doelpunten: 37’ Petry (1-0), 66’ Duterne (1-1), 71’ Duterne (1-2).