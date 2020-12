St. Haasrode kan zich vinden in het voorstel van Voetbal Vlaanderen om enkel de heenronde af te werken: “Logisch én realistisch”

Bij tweedeprovincialer Stormvogels Haasrode vinden ze het alleszins een logische beslissing. “Ik heb eens geïnformeerd bij onze trainers en we kunnen er ons zeker in vinden”, knikt bestuurslid Stany Nys. “Ik heb de voorbije weken vanalles gehoord, van de reeks onderverdelen in poules tot verdergaan met enkel vriendschappelijke wedstrijden. Dan denk ik, waarom het moeilijk maken en iedereen niet gewoon één keer tegen elkaar laten uitkomen zoals het nu voorgesteld wordt. Het zal natuurlijk anders zijn, want niemand weet hoe de spelers uit zo’n lange inactiviteit gaan komen. Ook de korte voorbereiding van een viertal weken is iets om mee rekening te houden. In het beste geval dan, want ik besef heel goed dat we er nog lang niet zijn. Maar er is terug een doel en dat hebben de spelers ook wel nodig. De spirit is toch anders op training als er geen wedstrijden in het verschiet liggen, dat konden we in oktober nog vaststellen. Ook voor de iets oudere jeugd die in principe een weekje eerder mogen hervatten, zou de herstart een geweldige opsteker zijn. Hun sociaal leven is toch een beetje stilgevallen nu. Ik merk het zelf aan de trainingen die ik aan de 6- en 7-jarigen geef. Het enthousiasme is nog groter dan anders, met heel weinig afwezigheden (lachje).”