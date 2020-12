Spurtster Rani Rosius ziet sterk jaar beloond met B1-statuut

Marc Sempels strandt op één seconde van Europese mastersti­tel (60+) halve marathon

19 november In tijden waarin landen een voor een opnieuw in lockdown gaan, is het een half mirakel dat het EK masters nog doorging. “Het is bijna ongelofelijk dat het EK nog plaatsvond”, beseft Marc Sempels. “Aanvankelijk stond het EK in het voorjaar gepland, dan werd het naar het najaar verschoven. Maar de covidsituatie verslechterde, het werd strenger en strenger. Het net sloot zich stilaan. Madeira stond op code oranje. Er waren veel variabelen. Wilde de organisatie het nog toelaten? Zouden er beperkingen komen? Dan moest ik nog een negatieve covid-test voorleggen, maar uiteindelijk is het toch kunnen doorgaan.” Het werd een zware onderneming. “Het was warm: 26 graden. Het parcours viel ook tegen: glooiend en best zwaar. Dat speelde niet in mijn nadeel en ik kan wel tegen de hitte. Maar het tempo dat ik wilde lopen was niet aan de orde. Het werd eerder een tactische strijd.”