Spurtster Rani Rosius’ sterk jaar beloond met B1-statuut

Rosius (20) is met voorsprong de snelste Belgische van het moment op de 100m. Als beloftevolle atlete (U23) kan ze rekenen op wat steun van de Vlaamse atletiekliga. “Mijn B1-statuut betekent dat ik extra ondersteuning krijg”, zegt Rosius. “Maar het is nu wel moeilijk te zeggen wat er bijvoorbeeld met de trainingsstages zal gebeuren in deze tijden. Er is ook in de structuur van de elitewerking veel veranderd onder de nieuwe topsportcoördinator Rutger Smith. Ik moet het eigenlijk nog eens allemaal goed bekijken.”

Snelste Belgische vrouw na Gevaert

2020 was het jaar van haar grote doorbraak. Indoor werd ze met haar toptijd van 7.31 op de 60ù de op twee na snelste Belgische vrouw aller tijden, outdoor is met haar 11.39 op de 100m na Kim Gevaert de snelste landgenote ooit. “Indoor was mijn hoogtepunt van 2020 het Vlaams kampioenschap waar ik 7.31 liep. Dat was toen één honderdste boven de limiet voor het WK indoor in China. Outdoor vond ik het Belgisch kampioenschap en de Memorial Van Damme de mooiste wedstrijden”, somt ze haar hoogtepunten van 2020 op.

“Hopen op EK en WK indoor”

Indien ze haar hoge niveau van 2020 kan evenaren wenken het EK indoor in Polen in Torun (5-7 maart) en het WK indoor in Nanjing (19-21 maart) in China. “Hopelijk komt er voor mij dit indoorseizoen een kans voor het EK indoor en ook voor het WK indoor, want het WK 2020 is met een jaar verplaatst. Maar het is nog te zien of het allemaal zal doorgaan”, houdt ze een slag om de arm. Intussen moet ze in de vervelende coronaomstandigheden zo goed mogelijk proberen te trainen. “Op dit moment gaat het met de voorbereiding wel goed. Mijn trainer Johan Baerts kan door de coronamaatregelen geen clubtrainingen in groep meer geven. De krachttrainingen kan ik gelukkig nog thuis doen. Daar heb ik het nodige materiaal voor in huis. Ik kan ook terecht in de topsporthal van Gent. De eliteatleten mogen daar gebruik maken van de faciliteiten. Voor andere atleten is de zaal niet toegankelijk. Het is een lange verplaatsing. Daarom trek ik er telkens een volledige dag voor uit. Zo kan ik één keer in de ochtend trainen en één keer in de namiddag.” Tienkamper Niels Pittomvils behoudt zijn A3-statuut. De jonge spurter Lamine Guisse (17) krijgt een statuut van GIT (geïdentificeerd talent). De spurter uit Hechtel klokte sterke tijden op de 100m, 200m, 300m en 400m.