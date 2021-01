Spurtrevelatie van 2020 Lamine Guisse wil in 2021 de lijn doortrekken

In 2020 boekte Lamine Guisse (17) uit Hechtel-Eksel een mooie progressie. Hij wist al z’n spurtrecords (100m,200m,300m,400m) gevoelig te verbeteren. De beloftevolle atleet wil in 2021 doorgaan op dat elan. Indien hij daarin slaagt, is het EK U20 een realistische doelstelling.

Voor de atleten is het momenteel wat behelpen qua trainingen. Lamine Guisse trekt zijn plan, al mist hij wel het sociaal contact op training. “Momenteel train ik voornamelijk in m’n eentje op de piste van Neerpelt aan de hand van een schema van mijn trainster (red. May Verheyen van atletiekclub Vabco Mol) en twee keer per week kan ik nog een fitnesstraining doen bij mijn kinesist die me daarin begeleidt”, legt hij uit. “Ik vind het lastig dat ik niet samen met andere atleten kan trainen en daardoor ben ik soms iets minder gemotiveerd.”

Geïdentificeerd talent

Dankzij zijn sterke spurtprestaties kreeg hij van de Vlaamse Atletiekliga het statuut van GIT (geïdentificeerd talent). “Dat GIT-statuut staat onder het elitestatuut”, verduidelijkt Lamine Guisse. “Het zijn de jongere atleten waarvan de federatie denkt dat ze kans maken om op termijn ver te geraken. Eerlijk gezegd was ik er wel een beetje van geschrokken. Ik had het totaal niet verwacht. Maar het is leuk natuurlijk.” In 2020 heeft hij met spurttijden van 11.19 op de 100m, 21.90 op de 200m en 49.68 op de 400m de lat hoog gelegd. Maar de Vlaamse vicekampioen 200m bij de scholieren is vastberaden om die tijden van de tabellen te lopen. “Hopelijk kan ik dit jaar nog beter presteren dan vorig jaar”, licht hij zijn ambities toe. “Op de 200m wil ik heel graag onder de 21.50 lopen. Op de 100m zou ik onder de 11 seconden willen geraken. Ik ben momenteel heel hard aan het werken aan mijn start. Als die verbetert, dan komt dat ten goede van de 100m. Als ik op de 100m goed presteer, dan is dat ook automatisch goed voor mijn 200m.”

EK U20

Indien hij die tijden haalt, moet hij op papier ook dicht in de buurt van de limiet voor het EK U20 kunnen komen. “Wie weet kan ik in 2021 wel de limiet voor het EK juniores in Tallinn lopen. De limieten zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt. Moest het me lukken om me te plaatsen, dan zou dat de eerste keer zijn dat ik kan deelnemen aan een internationaal kampioenschap. Ik deed al wel de scholiereninterland in Duitsland, maar zo’n EK is nog iets anders. Of ik nog op indoormeetings hoop? Dat zal moeilijk worden, vrees ik. Ik hoop vooral op het outdoorseizoen. Daar ben ik me nu eigenlijk volop op aan het focussen.”