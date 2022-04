Spurter Victor Hofmans is terug na blessureleed

In februari 2020 haalde Hofmans op de indoorwedstrijden z’n beste niveau ooit op de 200m met onder andere een knaller van 21.27. Daarna volgde de coronapandemie en wat blessure-ellende. “Het was schipperen tussen verschillende probleempjes de voorbije periode. Ik maakte in 2021 een klein wederoptreden op het spurtcriterium in Burcht. Uiteindelijk was dat de enige wedstrijd in 2021”, blikt hij terug op die rotperiode. “De bedoeling was om opnieuw op gang te komen, maar een nieuwe blessure gooide roet in het eten. Ik had eerst een verrekking in de soleus (een spier in de kuit, red.) en dat heeft zich doorgezet naar de achillespees”, legt hij uit. “De winter verliep daardoor met ups en downs. De achillespeesproblemen bleven lang aanslepen. Maar nu lijkt het onder controle. Ik ben net terug van een trainingsstage in Tenerife. Ik zat daar met een aantal jonge beloftevolle spurters van mijn club OLSE. We hadden geluk dat er een kinesist mee was gereisd. Ik heb er alle trainingen goed kunnen afwerken.”