Sprinters Malderen wordt dit seizoen Belco-Van Eyck Cycling Team

Deze winter onderging Sprinters Malderen een naamsverandering. Voorzitter Luc Steenackers geeft meer duiding bij deze nieuwe weg die ingeslagen werd. “Officieel blijft de naam ‘Sprinters Malderen’ nog wel doorleven. We hebben immers een vzw en die statuten kan je niet zomaar in een handomdraai veranderen. In de praktijk zal de ploeg in de toekomst als het Belco-Van Eyck Cycling Team door het leven gaan. Uiteraard is de komst van twee sponsors niet vreemd aan die naamsverandering.”

Programma

Luc Steenackers stelt dat het programma geen grote wijziging onderging. “Doordat er veel UCI-ploegen en continentale ploegen zijn, krijgen regionale ploegen minder kansen in de allergrootste koersen. Dat is een trend die al enkele jaren zich aftekent. We zijn daarom ook blij dat er een nieuwe competitie in het leven werd geroepen met twaalf koersen. Het gaat om een soort ‘Benelux Cup’. Er zullen zes koersen in Nederland gereden en zes koersen in ons land. Op 27 maart openen we in Nederland. Het is een mooi alternatief om toch iedereen de kans te bieden om internationaal te rijden. We moeten ook eerlijk zijn. Vorige woensdag waren we in de GP Oetingen aan de slag. Dan merk je dat we daar op de toppen van onze tenen moeten lopen.”