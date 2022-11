Spraakmakende transfer bij Leuven Bears: Joshua Heath keert terug naar het vertrouwde nest

Opportuniteit

Ploegmanager Erwin Van Achter kadert een en ander. “Zan Kosic had bij ons een contract tot 15 november. Het was een try-out. We hebben dat contract niet verlengd. Van opzeggen in wederzijds overleg of contractverbreking is dus geen sprake. Joshua Heath liet ons weten dat hij vrij was en bereid was om terug te keren naar de club. Voor ons was dat inderdaad een opportuniteit. We erkennen de kwaliteiten van Kosic, maar toch hadden we sportief wat meer van hem verwacht. Met Joshua Heath weten we wie we in huis halen.”