Sporting Kortenberg haalt uit in titelmatchen kroont zich tot kampioen: “Een mooi verhaal aan het schrijven”

VOETBAL PROVINCIALE CDat er niets gaat boven kampioen spelen op eigen veld weten ze sinds afgelopen weekend ook bij Sporting Kortenberg. De titelviering in vierde provinciale C zat er al een tijdje aan te komen, maar zondag was het eindelijk zover. Geel-zwart demonstreerde nogmaals door Tremelo B met 10-1-cijfers te kloppen en maakte er zo een waar voetbalfeest van.

Succes kent vaak vele vaders, maar één van hen is ongetwijfeld Thomas Bollaerts die twee jaar geleden het voorzitterschap op zich nam. “In mei 2020 stond de club weer op een belangrijk keerpunt. Moment waarop ik besliste om zelf over te nemen en met een nieuw bestuur een nieuw verhaal te schrijven”, vertelt hij. “Dat engagement kwam er uiteraard niet zomaar. Mijn vader Freddy was tot 2000 voorzitter in Kortenberg. Op die manier kon ik in zijn voetsporen treden.”

“Ik ben heel trots dat we met de 50 spelers en staf van toen zondag zo’n mooi orgelpunt hebben kunnen plaatsen. Mijn vader kon er helaas niet bij zijn wegens een hartoperatie, maar hij komt er sowieso bovenop”, aldus Bollaerts. “Straks ga ik hem bezoeken met de beker in handen, dat zal hem ongetwijfeld veel plezier doen.”

Stappen zetten

Naast de dominantie in de eigen reeks toont het parkoers van Kortenberg nog wel meer gelijkenissen met KFC Herent, zoals het feit dat ook hier voluit gekozen wordt voor de eigen jeugd. “We zijn alleszins heel fier op onze jongens en de keuzes die we de afgelopen twee jaar gemaakt hebben”, pikt Bollaerts in. “Het zijn allemaal gasten van Kortenberg zelf die destijds het mooie weer maakten bij onze jeugdploegen en eigenlijk al 5 jaar samen spelen in de eerste ploeg.”

“Na een doorstart in tweede gleed de ploeg op korte tijd weg naar vierde provinciale, maar dat tij hebben we intussen kunnen keren. Met dank ook aan trainer Werner Lambaerts, die al die tijd de club trouw is gebleven en de selectie door en door kent. Hij is net als ons ervan overtuigd dat deze groep zeker zijn mannetje zal staan in derde. De jongens zullen uiteraard stappen moeten zetten, maar we verwachten allemaal dat ze dat ook zullen doen.”

59 seconden

Dat vertrouwen is een logisch gevolg van het ijzersterke seizoen dat Kortenberg aan het afwerken is. “En dat in toch niet de makkelijkste reeks met een ambitieus Erps-Kwerps en goede B-ploegen van Wijgmaal en Betekom”, vult Bollaerts aan. “Dus ik denk wel te mogen stellen dat we dit met z’n allen echt wel verdiend hebben. Vorige zondag duurde de spanning welgeteld 59 seconden. Daarna was het aftellen tot het feestgedruis echt van start kon gaan samen met een 200-tal supporters. De meesten onder ons waren gelukkig slim genoeg om een dagje congé te nemen op het werk.” (knipoogt)

