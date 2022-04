Sporting Kampenhout nu helemaal zeker van titel in eerste provinciale na winst bij KHO Bierbeek: “Uitgestelde titel smaakt bitterzoet”

voetbal eerste provincialeEen zege die niets meer aan de verbeelding overlaat. Want na de 1-2-overwinning op bezoek bij KHO Bierbeek kan niets of niemand de titel nog afpakken van Sporting Kampenhout. En of het verdiend is, als je weet dat geel-blauw van bij aanvang van de competitie al aan kop van de rangschikking prijkt.

“Ik denk dat daar inderdaad weinig discussie over kan bestaan”, glundert voorzitter Andries Vanhoof. “Deze titel maakt heel veel, zoniet alles goed. Want uiteraard heb ik de voorbije maanden nog een paar gedacht aan wat ons in 2020 is overkomen, toen de competitie vroegtijdig stopgezet werd door corona en we ook heel lang bovenaan hadden gestaan. Toen is de basis eigenlijk al gelegd en ik ben heel blij voor iemand als toenmalig trainer David Pannis dat we nu alsnog uitgesteld kunnen vieren. Als algemeen manager heeft hij sowieso een grote hand gehad in de samenstelling van de huidige kern. Maar het spreekt voor zich dat ik ook de trainersstaf en de spelers moet feliciteren. Zelf zag ik het spook van twee jaar terug nog even opdoemen in februari na wat onnodig puntenverlies en dan was Denis Dessaer de eerste om de kalmte te bewaren. En de spelers verdienen hun deel van de lof, aangezien zij het nog altijd moeten doen op het veld. Chapeau hoe zij maandenlang met de druk van de gedoodverfde titelfavoriet zijn omgegaan.”

Voorzichtigheid

Eigenlijk was Kampenhout vorige week al quasi zeker van het kampioenschap, maar binnen de club maakten ze graag nog even voorbehoud. “Tja, veel kon er natuurlijk niet meer misgaan met een doelpuntensaldo van plus twintig ten opzichte van uitdager Borght-Humbeek. Maar goed, misschien is die extreme voorzichtigheid een beetje een erfenis uit het verleden (lacht). Maar van zodra de eerste goal viel in Bierbeek in de openingsminuten was ik gerustgesteld dat ons niets meer kon overkomen en al helemaal na die 0-2. We brachten Bierbeek nog zelf in de wedstrijd via een owngoal, maar we hebben nog nooit de drie punten weggegeven na een voorsprong en dat gebeurde ook nu niet.”

Galatreffen

Alvorens zich verder in het feestgedruis te mengen, had de voorzitter nog mooie woorden over voor runner-up Borght. “Ik denk dat weinigen hen als titelkandidaat hadden getipt voor aanvang van het seizoen, dus een dikke pluim voor het parkoers dat ze dit seizoen afgelegd hebben. Ik gun het hen zeker om volgend seizoen in onze voetsporen te treden, aangezien ze sowieso geen licentie aangevraagd hebben voor nationaal voetbal. Maar eerst krijgen we hen nog op bezoek bij ons komend weekend voor een echte galamatch. Een duel tussen de nummers één en twee, geen betere apotheose denkbaar om dit geweldige seizoen mee af te sluiten.”

