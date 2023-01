Sporting Kampenhout hoopt angst van zich af te spelen met knalprestatie tegen nummer vier Wellen: “Er met z’n allen in geloven dat het goed komt”

Ook in het nieuwe jaar zit het Sporting Kampenhout voorlopig nog niet mee op verplaatsing. Geel-blauw leek in Nijlen voor het eerst sinds lang op weg naar een puntje in een uitmatch, maar daar stak een penaltyfout in blessuretijd een stokje voor. Dan moet het maar in eigen huis gebeuren, al wordt dat niet makkelijk met een thuisduel tegen Wellen in het verschiet.

“Nee klopt, ze staan natuurlijk niet voor niets op een vierde plaats in het klassement”, weet voorzitter Vanhoof. “Ik vond het echt wel een beresterke ploeg in de heenronde, al was de 4-0-score toen ietwat overdreven. Maar we zullen meer dan negentig minuten lang die focus moeten bewaren om één of meer punten thuis te kunnen houden zondag. Dat is misschien wel de belangrijkste les die we de afgelopen maanden geleerd hebben, dat elk momentje van onoplettendheid op dit niveau afgestraft wordt. Er zijn zoveel wedstrijden geweest waarin het anders had kunnen lopen en op den duur werkt dat de nodige frustraties in de hand, niet in het minst bij staf en spelers.”

Doorstroming jeugd

De tegenvallende resultaten en een voorlopige veertiende plaats beletten het Kampenhoutse bestuur evenwel niet om achter zowel de sportieve leiding als de spelerskern te blijven staan. “Ik zou liegen als ik zeg dat ik me geen zorgen maak, maar panikeren doen we zeker niet”, sust Vanhoof. “Ik hoop uiteraard dat we in derde nationale kunnen blijven, maar deze club staat of valt niet met voetbal op nationaal niveau. We tellen nu al zo’n 450 jeugdspelertjes en ook de doorstroming naar de eerste ploeg begint stilaan op gang te komen. Zo vielen afgelopen weekend tegen Nijlen met Niels Vaesen en Samuel Sanchez twee beloftevolle youngsters in. Dat bewijst toch ergens dat we op de goede weg zijn. En dat mag ergens ook wel als je weet dat we het dubbele investeren in de jeugdwerking in vergelijking met de eerste ploeg. De jeugd is sowieso de toekomst, al is de vraag of dat verenigbaar is met nationaal voetbal.”

Vertrouwen intact

“Maar om op de eerste ploeg terug te komen, het vertrouwen is nog steeds intact”, aldus nog Andries Vanhoof. “Een andere trainer is ons inziens niet de oplossing en je laat ook geen spelers vallen die je mee door corona geloodst hebben door een stuk van hun premies te laten vallen. Ik blijf ervan overtuigd dat we met deze kern onze plaats hebben in derde en de jongens moeten daar ook zelf meer in geloven. Want die resultaten kruipen natuurlijk in het hoofd. Er zit momenteel een zekere angst in de ploeg en die déclic moet er liever vroeg dan laat komen.”