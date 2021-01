Sporting Kampenhout heeft een duidelijke boodschap voor Voetbal Vlaanderen: “Laat enkel jeugdcompetities nog doorgaan”

Nee, zelfs in coronatijden zitten ze bij Sporting Kampenhout nauwelijks stil. De kern voor volgend seizoen is zo goed als rond en de beoogde versterkingen werden vastgelegd. Of er de komende maanden nog voetbal te zien zal zijn aan de Zeypestraat, daar hebben ze bij geel-blauw een duidelijke mening over. “Stop de huidige campagne in de koelkast en wacht niet langer om die moeilijke knoop door te hakken”, luidt de boodschap.

Liefst geen heropstart dus en daar hebben ze in Kampenhout zo hun redenen voor. “Als Voetbal Vlaanderen nu zou beslissen om alsnog die heenronde af te werken vanaf begin maart bijvoorbeeld, dan kan dat voor veel clubs weleens de doodsteek betekenen”, waarschuwt voorzitter Andries Vanhoof. “Ook voor ons is het verlies de afgelopen maanden serieus opgelopen, zo’n 110.000 euro om precies te zijn. Allemaal een gevolg van de wedstrijden, toernooien en evenementen die door corona niet zijn kunnen doorgaan en die toch een aanzienlijk deel van ons budget uitmaken. Gelukkig beschikken we over loyale jeugdtrainers die afstand deden van hun normale vergoeding en ook de staf van de eerste ploeg en de spelers deden hun duit in het zakje.”

Geen grote lunches

“Dergelijke besparingen maken dat alles overbrugbaar is”, gaat Vanhoof verder. “Nu nog snel die heenronde afwerken, zal de put voor velen alleen maar nog dieper maken. Misschien mag de kantine onder bepaalde voorwaarden terug open, maar ik verwacht niet dat je in maart al grote lunches zal kunnen organiseren voor meer dan honderd eters. Maar er is niet alleen het financiële, het lijkt me praktisch ook moeilijk haalbaar omdat je geen garanties hebt dat er geen nieuwe problemen opduiken. Om nog te zwijgen van het verhoogde risico’s op blessures bij spelers die al maandenlang stilliggen.”

Jeugdwedstrijden

“Alleen voor de jeugdcompetities zou ik een uitzondering maken”, aldus nog Andries Vanhoof. “Die jongeren snakken daar echt naar en anders zijn ze een jaar kwijt in hun ontwikkeling. We zijn nu aan het bekijken hoe we hen in groepjes van vier kunnen laten trainen, ook allesbehalve evident. Maar goed, laat hen opnieuw wedstrijden spelen. Tot eind april bijvoorbeeld, zodat we nadien nog jeugdtoernooien kunnen organiseren om de verliezen toch een beetje goed te maken.”

Gerichte versterkingen

Opvallend in deze voetbalarme tijden was de transferbedrijvigheid bij de eersteprovincialer, met spits Brian Roekens (Huldenberg), Maxime Janssens (Grimbergen) en Marten Ansoms (Veltem) als nieuwkomers. “Enerzijds wilden we onze kern een beetje afslanken omdat je met 27 à 28 spelers te veel jongens moet teleurstellen, maar tegelijkertijd zochten we naar gerichte versterking voor een paar sleutelposities”, legt Wesley Moreels van de sportieve cel uit. “Dat is geen makkelijke evenwichtsoefening, maar ik denk wel dat we in ons opzet geslaagd zijn. Met Roekens hebben we de geknipte vervanger voor William Acke in huis gehaald en ook Janssens en Ansoms stonden hoog op ons verlanglijstje en zijn potentiële basisspelers. In Kampenhout kiezen we bewust voor jonge, talentvolle spelers die nog groeimarge hebben. Samen met hen willen we onze ambities waarmaken om op termijn terug naar nationale te promoveren.”