Sporting Kampenhout gaat op en over Witgoor Dessel Sport dankzij twee treffers van spits Roekens: “Met deze mentaliteit win je wedstrijden in nationale”

“Deze zege was echt wel nodig, want hadden de voorbije weken al genoeg nagelaten om onszelf te belonen”, reageert uitblinker Brian Roekens. “Tegen Witgoor was het aanvankelijk niet anders en ging de bal bij ons goed van voet tot voet. Maar nadat we de 0-1 wat knullig hadden weggegeven door een foute passing, werd het toch nog een moeilijke eerste helft. Zeker als vlak voor rusten dan ook die 0-2 viel. De kopjes gingen daarop even naar beneden, om elkaar tijdens de pauze terug op te peppen. We hadden op dat moment sowieso niets meer te verliezen en wilden de mouwen nog wel opstropen om onze goede reeks in eigen huis te bestendigen. Alleen Houtvenne wist in bijna anderhalf seizoen bij ons te komen winnen en we wilden het graag bij die ene keer houden (knipoogt).”

Goede wedstrijdmentaliteit

Zo gezegd, zo gedaan. Kampenhout kwam scherp uit de kleedkamer en keerde de scheve situatie helemaal om. “Al vrij snel werd er een penaltyfout begaan op Avetisov en zelf kon ik op corner dan de gelijkmaker binnen knikken”, pikt Roekens in. “Opeens wonnen we wel de meeste duels en vonden we de mentale sterkte die nodig is om op dit niveau wedstrijden naar je hand te kunnen zetten. Na die gelijkmaker wilden we ook niet zomaar de voet van het gaspedaal halen en besloten we om te blijven jagen op die winninggoal, met succes. Als we met deze wedstrijdmentaliteit ook de volgende matchen kunnen aanvatten, gaan we denk ik nog veel punten pakken.”

Vertrouwen getankt

Met zijn twee doelpunten bewees Brian Roekens helemaal terug te zijn, terwijl hij toch vier à vijf weken out was met twee scheurtjes in de quadriceps. “Klopt ja, ik ben nu zo’n drie weken volop aan het trainen en mocht zondag voor het eerst sinds de uitmatch in Termien terug in de basis starten. Nu, ik had al een goaltje gemaakt op die tweede speeldag, maar toch deed het deugd om terug twee keer de netten te doen trillen en zo de ploeg aan die driepunter te helpen. Ik voel wel veel vertrouwen van de coach, hoewel ik nog niet zoveel ervaring op dit niveau heb gezien de geringe speelminuten die ik destijds bij tweedenationalers Duffel en Overijse kreeg. We speelden dit weekend ook ietsje anders met twee aanvallende middenvelders in mijn rug en dat beviel me wel. Maar het belangrijkste is dat we als team vertrouwen hebben getankt voor wat volgt.”