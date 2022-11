Sporting Kampenhout en coach Dessaer op zoek naar derde thuiszege op rij tegen Witgoor Dessel: “In onze mogelijkheden blijven geloven”

Toch is Denis Dessaer niet ontevreden over de competitiestart van zijn jongens en al helemaal niet van de inzet die ze week na week aan de dag leggen. “Nee dat is ook zo, als je zag hoe ze vorig weekend in Wellen gestreden hebben voor wat ze waard waren na die rode kaart iets over halfweg in de eerste periode”, reageert hij. “De 1-1 zat er op dat moment zeker in, maar na die tweede goal wisten we dat de wedstrijd zo goed als gespeeld was. Eigenlijk is dat een beetje het verhaal van onze eerste negen wedstrijden. Vaker dan in provinciale komt het op details aan en die draaiden vooral in uitmatchen in ons nadeel uit. Zo speelden we in en tegen concurrent Sint-Lenaarts één van onze beste matchen maar toch gingen we met 2-1 de boot in. Maar goed, het is aan ons om dat om te draaien en het vertrouwen in onze mogelijkheden niet te verliezen.”