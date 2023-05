Sporting Kampenhout doet wat het moet doen maar zakt op basis van doelpuntensaldo terug naar provinciale: “Ontzettend fier op de wedstrijdmentaliteit van de jongens”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE B Eendracht Mechelen a/d Maas is kampioen en speelt na één jaar onderbre­king terug in eerste provincia­le

Verleden seizoen zat Eendracht Mechelen a/d Maas in zak en as na de degradatie uit eerste provinciale. Maar wonder boven wonder, trainer Kevin Czornyj bracht opnieuw sfeer, vaart en gretigheid in zijn jeugdige spelersgroep. Met twee jaar voorsprong op het schema loodste Czornyj zijn team opnieuw richting eerste provinciale. “Zo’n kans mochten we niet laten liggen. Deze mooie club met een bloeiende jeugdwerking leeft meer dan ooit”, klinkt de Eendrachttrainer trots.