Sporting Hasselt wint verdiend met 1-2 de derby bij SK Tongeren op efficiëntie en inzet

Davy Heymans

“We hadden zeker geen recht op de overwinning”, begon de Tongerse coach Davy Heymans met zijn analyse. “We zijn in felheid afgetroefd door Hasselt. Dit was vanavond een onherkenbaar Tongeren. Nochtans begonnen we sterk aan de partij. Na het doelpunt van Sporting verloren we het middenveld. Tijdens de rust heb ik geprobeerd om de bakens te verzetten door enkele zaken bij te sturen. Dat lukte aardig in het begin van de tweede helft, maar dan vergeten we onze kansjes af te maken. Na een stilstaande fase krijgen we een tweede treffer te slikken. Ricardo Kessels bracht hoop, maar het slotoffensief was niet stevig genoeg. Over de ganse wedstrijd verdienen we misschien wel een gelijkspel, maar omdat we niet ons spel van de laatste weken konden brengen, moet ik eerlijk toegeven dat deze nederlaag verdiend is.”