Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel (KAC Betekom) over drukke transferperiode: “Op een centrale verdediger en mogelijks een rechterflankspeler na, is ons huiswerk klaar”

Naast de al eerder aangekondigde transfers van middenvelder Pieterjan Beeken (HO Bierbeek) en spits Brett Pauly (Averbode-Okselaar) komen ook volgende spelers de rood-blauwe kleuren komend seizoen verdedigen: middenvelder Jorn Rijmenams (33, KFC Eppegem), aanvaller Gregory Polino (26, Herselt), middenvelder Bruno Aertgeerts (22, Rotselaar) en linkerflankverdediger Gian Verschoren (20, KSK Heist).

“Door het voetbalpensioen van Kevin Janssens moesten we voor volgend seizoen op zoek naar iemand met veel ervaring”, opent Van Uffel. “Met Jorn Rijmenams hebben we die speler gevonden. Jorn is iemand die al jaren in het nationale voetbal actief is, de voorbije vijf jaar bij derdenationaler KFC Eppegem. Ik denk dat hij ook wel toe was aan een nieuwe uitdaging en die willen wij hem graag bieden.”

“Om het vertrek van Jitse Hermans naar tweedenationaler Diegem op te vangen, hebben we voorts Gian Verschoren aangetrokken van de U21 van KSK Heist. Aangezien onze spitsen Mateso-Liongola (Eendracht Termien) en Kevin Clerckx (Park Houthalen) andere oorden opzoeken, moesten we ook daar op zoek naar nieuwe namen. Brett Pauly van Averbode-Okselaar was daar de eerste in en nu dus ook nog Polino. Een stevige en grote spits die wat ons betreft alles in huis heeft om het waar te maken in nationale. Bruno Aertgeerts is tot slot natuurlijk geen onbekende en we zijn heel blij dat hij weer voor ons komt spelen.”

Concurrentie

“Bruno is inderdaad niet de eerste speler die na een omzwerving bij een andere club terug naar Betekom keert. Dat dat iets zegt over ons als club? Misschien wel. Wij proberen altijd zo eerlijk en open mogelijk te zijn naar de spelers op alle vlakken en ze weten ook wat ze hier kunnen verwachten. Er moet altijd wat concurrentie zijn, maar we gaan ook niet aan overconcurrentie doen.”

“Naar volgend seizoen toe verwacht ik bijvoorbeeld dat we op 22 spelers gaan uitkomen, inclusief twee volwaardige en sterke doelmannen Lopes Gomes en de uit blessure terugkerende Brent Thuys. De gemiddelde leeftijd zal naar beneden gaan, maar dat is misschien niet eens zo erg. In dat opzicht zullen we bijvoorbeeld ook over zeven eigen jeugdspelers in de A-kern beschikken. Kortom, buiten een nieuwe centrale verdediger en mogelijks een rechterflankspeler is ons huiswerk eigenlijk klaar voor volgend seizoen.”

Niet gestolen

Hoe kijkt de sportief verantwoordelijke nog naar de resterende negen matchen van dit seizoen, te beginnen dus zaterdagavond tegen het Limburgse Wellen. “Dat we de laatste weken een knappe zeven op negen pakten, heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we die wat met een geruster gemoed kunnen aanvatten”, pikt Van Uffel in.

“Wellen is alleszins een ploeg die over heel wat kwaliteiten beschikt en terecht staat waar ze nu staat. Maar ik vind dat van ons ook. De 29 punten die we tot nu toe hebben behaald, hebben we zeker niet gestolen. Buiten dan misschien twee keer een punt tegen Pelt, een ploeg die net onder ons staat, maar die ons echt pijn deed. Net als Mol-Wezel trouwens. Maar dat is natuurlijk ook een ploeg met een veel hoger budget dan het onze. Net als heel wat ploegen in de reeks. Ik denk dat de top vijf bijvoorbeeld over een budget beschikt dat meer dan dubbel zo hoog is dan het onze. Dat wij dan met één van de laagste budgetten in de reeks momenteel zevende staan, is dan ook erg knap.”

“Ik heb al vaker gezegd dat elk jaar dat wij in de reeks blijven zou moeten gevierd worden alsof het de titel betrof. Zo simpel en vanzelfsprekend is het allemaal niet. Zeker niet post-corona. Maar het siert onze club wel en niet in het minst onze afscheidnemende coach Jempi Custers, die steeds het beste in heel wat spelers naar boven heeft gehaald.”

Om de administratie tot slot te vervolledigen nog even de namen van de huidige spelers die op post blijven: Lopes Gomes, Thuys, El Hadj, Van Den Broeck, Krauze, Smits, El Hadj, Pelgrims, Van Dyck, Vermeiren en Nsumbu. Of ook Brent Vander Elst, Poukens en Henderix blijven, is nog een vraagteken.

