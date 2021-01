“Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel (KAC Betekom): “Enkel heropstarten als kantines open mogen”

De competitie terug heropstarten midden februari is ondertussen zo goed als onmogelijk geworden. Of en wanneer er dan wel wordt heropgestart, blijft voor heel wat ploegen koffiedik kijken. Zo ook voor derdenationaler KAC Betekom, dat nu al enkele maanden bovenaan staat in een weinig zeggende rangschikking van vier speeldagen. Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel is pro een heropstart maar dan wel met duidelijke voorwaarden: open kantines én publiek.

“Half februari terug beginnen trainen zodat we dan half maart de competitie kunnen hervatten met enkel de heenronde lijkt me nog de enige optie”, opent Van Uffel. “Op voorwaarde natuurlijk dat de horeca tegen dan terug mag openen en dat wij ook onze kantines terug kunnen openen. Want zonder open kantines, geen heropstart. Dat is en blijft een belangrijke bron van inkomsten. Net zoals supporters. Door alles één maand uit te stellen zullen er ook weer meer mensen gevaccineerd zijn. Maar een definitieve beslissing , daar blijven we natuurlijk op wachten. Hopelijk komt die er nog deze maand zodat we meer zekerheid hebben want die onzekerheid knaagt.”

“Sportief en financieel gezien mogen we tot op heden nog niet al te veel klagen. Ik denk dat er andere ploegen zullen zijn die het moeilijker hebben. Dat neemt echter niet weg dat we heel waakzaam moeten zijn. De gemeente heeft bijvoorbeeld toegevingen gedaan door ons geen huur te laten betalen voor de pleinen en ook onze sponsors blijven op post. Een belangrijk signaal was ook dat de spelersgroep vrijwel meteen besliste om wat in te leveren.”

Weinig transfers

Ook in deze rare tijden moet er gedacht worden aan het huiswerk voor volgend seizoen: “We hebben al met alle spelers gesproken en nagenoeg de volledig kern heeft laten weten te willen blijven. Het tekenen van de contracten moet natuurlijk wel nog volgen maar dat is steevast eind januari. Dat zal nu niet anders zijn. We gaan dus weinig of geen transfers moeten doen en dat is misschien zelfs een ‘voordeel’ aan heel deze toestand.