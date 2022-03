Sportief verantwoordelijke Siegi Hendrickx (SC Hoegaarden-Outgaarden) voor de trip naar leider Kampenhout: “Volgend seizoen starten we met een frisse, jonge ploeg”

“Eigenlijk is dit de gemakkelijkste match van de vijf die ons nog resten”, zegt sportief verantwoordelijke Siegi Hendrickx. “We gaan op bezoek bij de leider, dus niemand verwacht dat we iets zullen rapen. Kampenhout heeft het dit seizoen al vaker lastig gehad tegen ploegen die onderin staan, dus wie weet kunnen we misschien wel iets forceren. Beide clubs hebben een heel goeie band met elkaar. Wij gunnen Kampenhout de titel en zij willen graag dat wij in eerste provinciale blijven, maar daar gaat zondag geen rekening mee gehouden worden. Kampenhout moet winnen om Borght-Humbeek af te houden en wij hebben de punten nog nodig om het behoud te verzekeren. Er staat dus nog wel wat op het spel.”

Blessureleed

“Ik wil vooral zien dat er weer een ploeg op het veld staat”, aldus Hendrickx. “We hebben recent slechts één op negen gehaald tegen drie ploegen die achter ons stonden. In de eerste twee matchen tegen Tervuren-Duisburg en Aarschot zat de mentaliteit nog wel goed, maar toen was er de nodige tegenslag mee gemoeid. Die 1-6-nederlaag vorige week thuis tegen Veltem was echter een absoluut dieptepunt. Slechter kon het niet, dus ik verwacht nu zaterdag toch wel een reactie. Ook al verliezen we, het is de prestatie die telt. We moeten het veld achteraf met opgeheven hoofd kunnen verlaten.”

Er zijn momenteel wel verzachtende omstandigheden voor SC Hoegaarden-Outgaarden. “Die mindere terugronde had ik ergens wel een beetje voelen aankomen”, moet Hendrickx toegeven. “Er was de trainer die zijn vertrek aankondigde, een aantal spelers gaven aan dat ze zouden stoppen of andere oorden gingen opzoeken én dan was er nog het nodige blessureleed dat ons tot nu toe nog altijd parten speelt. Dat was allemaal net iets te veel van het goede. Het enige positieve eraan is dat we een aantal jonge gasten in de A-ploeg gedropt hebben en zij doen dat heel goed. Sommige jongens hebben hun kans echt wel gegrepen, maar als je met vijf, zes geblesseerden ineens zit, is dat moeilijk om op te vangen.”

Frisse, jonge ploeg

De club is wél al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen. “Er komen op dit moment al acht namen bij”, klinkt het. “Dat was nodig, want er gaan veel spelers weg. Dat is misschien een beetje a-typisch voor SC Hoegaarden-Outgaarden, want wij hebben jarenlang de kaart van onze eigen spelers uit de regio getrokken. Dat was een bewuste keuze, maar soms komt er nu eenmaal een einde aan een bepaalde generatie en dan moet er vernieuwd worden. De technische staf wordt vernieuwd. Met Mathias Vrebosch werd alvast een waardige opvolger voor Tom Soetaers gevonden en er zal volgend seizoen een jonge, frisse ploeg op het veld staan.”

In eerste provinciale? “Daar gaan we toch wel vanuit”, besluit Hendrickx vastberaden. “We hebben het nog zelf in eigen handen. We hebben nog vijf matchen om onze vier concurrenten achter ons te houden. En dan is het nog afwachten wat er in nationale gaat gebeuren. Voetbal is relatief. Als het niet lukt, is er zeker geen man overboord, maar ik hoop toch dat we ons nog kunnen redden.”

De nieuwkomers voor volgend seizoen zijn Jarne Balis (Tervuren-Duisburg), Christophe Dirix (FC Averbode-Okselaar), Wout Dens (KAC Betekom), Thibaud Hermans en Stijn Lemmens (SC Aarschot), Jarne De Braekeleer (HO Veltem), Kristofer Bocevski (RC Butsel) en Adis Sabic (beloften Ol. Wijgmaal).

Aftrap in Kampenhout zaterdag om 18 uur.