Sportief verantwoordelijke Pieter De Wit en KFC Eppegem aan vooravond van elf finales in zware strijd om het behoud: “Onze ambitie is in nationale te blijven, maar we moeten ook realistisch zijn”

Door de 2-1 nederlaag van vorige week bij Elene-Grotenberge staat Eppegem nu op zeven punten van een eventuele barrageplaats met nog elf matchen voor de boeg: “ De uitslagen van de voorbije weken van de ploegen boven ons spelen zeker niet in ons voordeel”, opent de sportief verantwoordelijke. “Zij zijn de nodige punten aan het pakken, maar onze ambitie is wel om in derde amateur te spelen. Het kan zeker zijn dat we degraderen, daar moeten we realistisch in zijn, maar dan moet het wel het doel zijn om op termijn terug te keren in nationale.”

Dertig punten

“Het is een ongeschreven regel dat je minstens dertig punten moet halen om erin te blijven. Dat zou willen betekenen dat we nog minstens twintig punten moeten behalen de komende weken. Geen evidentie gezien de elf punten we tot dusver verzamelden. Gezien er drie rechtstreekse zakkers zijn en we op zeven punten staan van een barrageplaats, is de kans statistisch gezien groter dat we zakken dan dat we erin blijven.”

“Dat neemt niet weg dat het geloof er zeker nog is, anders kunnen we er evengoed nu al mee stoppen. We zijn een sportclub en we werken met sportmannen en dan wil je altijd het hoogst haalbare. In ons geval dus in nationale blijven. Bovendien is het zeker niet zo dat wij wekelijks van de mat worden gespeeld. Dat zie je ook aan onze uitslagen. Het aantal keren dat wij met slechts één goal verschil verloren, is niet meer op één hand te tellen. Maar uiteindelijk draait het nog altijd om punten sprokkelen en daar kunnen we beter vandaag dan morgen mee beginnen.”

Nieuwe trainer

De Wit deelde voorts nog mee dat de club een trainer heeft gevonden voor volgend seizoen: “Philippe Waeyenbergh wordt komend seizoen onze coach. Hij is nu actief bij Crossing Schaarbeek in de Franstalige derde amateurklasse. Hij is misschien niet zo heel bekend in onze streek, maar hij is nu bezig aan zijn vijfde seizoen Crossing en ervoor was hij vijf jaar trainer bij Hoeilaart. Dat is toch niet niets en toont wat ons betreft ook aan dat hij voor standvastigheid staat en daar gaan wij graag in mee. Maar dat is natuurlijk toekomstgericht. Op dit moment hebben we het volste vertrouwen in Entonio Pashaj en onze spelersgroep om deze moeilijke klus alsnog tot een goed einde te brengen.”