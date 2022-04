Sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye (KV Oostende) blikt vooruit én terug: “Vertrek van Blessin is compliment voor ons werk”

't Was een seizoen slecht voor de Oostendse hartslag. Pas op de voorlaatste speeldag speelde het zich definitief veilig, waardoor op Eupen alsnog zonder complexen kon worden gevoetbald. “Het was een rollercoaster, met ups en downs”, blikt Ganaye kort terug. “Als dieptepunt zou ik zelfs niet eens de 1-7 tegen Union nemen. Nee, die 0-2 in eigen huis tegen Zulte-Waregem was pijnlijker. We domineerden de volledige match, maar kregen het deksel op de neus. Algemeen kregen we dit seizoen geen constante in onze prestaties. Het hoogtepunt van dit jaar? De 2-1-overwinning tegen Eupen. Er viel zoveel druk van onze schouders na vijf nederlagen op rij. Ook de 0-1-winst op Cercle Brugge was een mooi moment. De spelers toonden dat ze als groep boven het individu stonden en samen het vertrek van coach Alexander Blessin een plaats gaven. Nu, het behoud is er. Echt vieren doen we niet, onder meer door de zware blessure van D’Arpino tegen Seraing. Dat was een echte domper.”

Blessin

De overgang van Blessin naar het Italiaanse Genua afgelopen winter maakte wat los bij de achterban. “Dat Alexander een stap hogerop zou zetten, was niet meer dan logisch. Akkoord, de timing kon beter, maar het was hem gegund. Zijn transfer was wel een compliment voor ons werk.” Nog een sterkhouder die vertrok: Jack Hendry naar Club Brugge. “We konden het vertrek van Jack op transfer deadline day niet tegenhouden. Eigenlijk waren we niet van plan hem te laten vertrekken, maar we hadden het niet meer in eigen handen. Dat hij zo laat nog een overstap maakte, stuurde onze plannen in de war. Daar kunnen we lessen uit trekken: we hebben een laat vertrek beter kunnen incalculeren. We hadden voorafgaand een vervanger op het oog, maar die op de laatste transferdag nog te moeten halen, was te moeilijk”, zegt Ganaye.

Wintertransfers

Afgelopen zomer haalde de executive president tal van nieuwe spelers: Medley, Fortes, Atanga, Amade, Koziello, Ambrose en Rocha. Niet allemaal wisten ze te overtuigen. “Sommige spelers hebben wat tijd nodig, maar ik geloof vurig in hun slaagkansen. Onze wintertransfers waren zeer zeker geslaagd en maakten mee het verschil. Het is geen geheim dat we de koopoptie van Sakamoto willen lichten. Ook de gehuurde Urhoghide willen we definitief vastleggen, al ligt zijn prijskaartje hoger. Maar we willen tot een oplossing komen. Hij is een soort Theate: explosief, agressief en vooruit denkend.” Ook de huurovereenkomst met Frederik Jäkel loopt ten einde. “Dat is een moeilijk verhaal. Er is één procent kans dat we hem kunnen houden. Maar zo lang er een kans is, willen we het probren.”

Stabiliteit

Na Alexander Blessin nam Markus Pflanz het tijdelijk over en mocht Yves Vanderhaeghe het seizoen afwerken. “We hebben de afgelopen weken elkaar beter leren kennen. We willen graag met hem door”, voegt Ganaye toe. Eerstdaags zou er best wel eens nieuws uit de bus kunnen komen. “We hebben nood aan stabiliteit. Bovendien is er de goeie band van Yves met de club en achterban.” Dat Ganaye en co nu al de contracten van Schelfhout, Ndicka en Capon hebben verlengd, wijst erop dat ze niet talmen om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Wiens contract komt nu aan de beurt?