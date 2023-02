Sportief Rotselaar kwalificeert zich voor finale Beker van Brabant en houdt kansen gaaf op dubbel: “We wilden het net iets meer dan Herent”

De einduitslag was wel een tikkeltje overdreven, daar waren beide partijen het na afloop over eens. “Vooral de 2-0 kort na de pauze viel eigenlijk op een ideaal moment en zorgde ervoor dat we wat meer ademruimte kregen”, meent Senne Aesseloos. “Herent moest na die achterstand wel komen in de tweede helft en zette ons meteen onder druk. Dat goaltje van Boogaerts kwam dus een beetje uit de lucht gevallen, waarna ik dan op vrijschop de kwalificatie zo goed als veiligstelde. Hij was goed getrapt en had veel snelheid, waardoor de keeper wat verrast reageerde. Die extra bonus was geen overbodige luxe, want na de aansluitingstreffer kregen ze bij Herent nog een goede mogelijkheid op de 3-2.”

“Maar goed, ik denk dat we onze finaleplaats niet gestolen hebben. We hadden eerder al bewezen dat we voetballend de evenknie kunnen zijn van ploegen uit eerste provinciale. En uiteindelijk wilden we het misschien net dat tikkeltje meer als Herent, als je weet dat een aantal spelers nog zaterdagavond terugkeerden van skivakantie.”

Unieke dubbel

Door deze zege hebben ze bij Rotselaar zelfs nog uitzicht op een unieke dubbel. “Dat zou pas echt de kers op de taart zijn, maar laten we voorlopig niet te hard van stapel lopen”, knipoogt Aesseloos. “Maar in de competitie ligt alles nog open aangezien we onze achterstand van vijf punten intussen helemaal goed gemaakt hebben op Averbode-Okselaar. En Linden in de bekerfinale wordt eens te meer een plezante Leuvense derby. Ik ken de ploeg wel redelijk goed want met Andres Van Meerbeek speelt één van mijn beste maten daar. En de club toonde de afgelopen maanden ook verregaande interesse om me in te lijven. Uiteindelijk ben ik er niet op ingegaan omdat ik mijn woord al aan Rotselaar had gegeven. Ik slaag er dit seizoen als spelverdeler regelmatig in om een doelpunt of assist mee te pikken en dat hoop ik de komende tijd te blijven doen.”

Gehavend Herent

Bij Herent misten ze meer dan een halve basisploeg, al weerde de jonge garde van coach Tino Crabbé zich nog kranig in het laatste kwart. “Ik denk dat we een pak meer kansen gecreëerd hebben dan Rotselaar, maar zij scoorden op de juiste momenten en dat is ook een kunst”, reageert hij. “Onze foutjes zoals bij de eerste tegengoal werden bovendien genadeloos afgestraft. Vooral in de eerste vijfentwintig minuten kwamen we maar moeilijk in ons normale spel, maar nadien begonnen we toch meer balbezit op te eisen. Ach, ik kan de jongens die er waren niets verwijten want ze hebben zich voor de volle 100% gesmeten.”