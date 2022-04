Sportief manager Kristof Arys en Knokke gaan spannend weekend tegemoet: “We willen graag als eerste eindigen”

Het is ongemeen spannend aan de top van het klassement in eerste nationale. Knokke staat aan de leiding met 47 punten, gevolgd door Luik (47pt), Charleroi (46pt), Patro Eisden (46pt), Dessel (45pt) en Dender (45pt). Dat maakt zes teams die strijden om de vier felbegeerde tickets richting eindronde. Luik speelt tegen Olympic Charleroi, waardoor Knokke met een gelijkspel altijd zeker is. “Wij weten waar we aan toe zijn”, vertelt Arys. “We zijn niet afhankelijk van de andere ploegen en moeten inderdaad zelf minstens een punt pakken. Mits winst sluiten we de competitie zelfs af op de eerste plaats.”

Geen champagneflessen on

“Ik herinner me nog de heenmatch tegen Heist, het gevoel vooral na de 1-3-nederlaag toen een verlengd verblijf in de reeks in gevaar dreigde te komen”, aldus Arys. “Na een indrukwekkende remonte bekampen we hen straks als leider. Ik las in jullie krant het artikel van hun spits Kobe Vande Cauter, die ons titelfeest wil vergallen. Het is echter niet zo dat wij van plan zijn om de flessen champagne te ontkurken, indien we zouden winnen. Van een feestje is er helemaal geen sprake, we zouden alleen maar bijzonder trots zijn op hetgeen we verwezenlijkt hebben. Indien alles volgens plan verloopt, staan er ons nog zes boeiende wedstrijden te wachten tegen de ploegen met uitgesproken ambities. Het kan weliswaar nog alle kanten uit, dus we willen zeker nog de nodige rust prediken, wat niet wegneemt dat we weten waar we naartoe willen. We steken het niet onder stoelen of banken dat we graag die eerste plaats willen behouden.”