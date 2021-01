Sportief manager Julien Gorius over RWDM-aanwinst Thomas Ephestion: “Hij aast op sportieve revanche”

voetbal 1BIn de aanloop naar de zwanzederby tegen Union, zaterdagavond om 20.45 uur in het Machtensstadion, heeft RWDM met de komst van offensieve middenvelder Thomas Ephestion een eerste wintertransfer gerealiseerd. “En hij is speelgerechtigd tegen Union. Trainer Vincent Euvrard kan hem dus bezigen als hij dat wil”, vertelt sportief manager Julien Gorius.

Wie is Thomas Ephestion, die vorige zomer een contract bij het ambitieuze Westerlo tekende voor twee seizoenen met een optie? Voor zijn verhuis naar de Belgische Kempen speelde de 25-jarige Ephestion in de Franse tweede klasse bij onder meer RC Lens en Orléans. De voorbije zes maanden kwam hij slechts vijf keer in actie voor Westerlo, twee weken geleden werd hij zelfs naar de C-kern verwezen. Is dit dan de speler die RWDM naar een hoger niveau moet tillen?

Op budget letten

Sportief manager Julien Gorius verklaart de aanwerving van Ephestion, die gehuurd wordt tot het einde van dit seizoen. “Door corona moeten we op het budget letten. We hebben, net zoals vele andere clubs, niet de financiële middelen om dure spelers te halen. Om die reden moeten we vooral creatief zijn. Ephestion is alvast geen onbekende voor mij, ik ken zijn mogelijkheden en capaciteiten en ben ervan overtuigd dat hij een meerwaarde kan zijn voor ons als hij snel opnieuw zijn beste niveau haalt.”

“Dat hij de voorbije zes maanden nauwelijks gespeeld heeft bij Westerlo, daar houd ik niet zoveel rekening mee. Ik heb verschillende gesprekken gehad met hem en Thomas toont een gretige indruk en is gebrand om sportieve revanche te nemen of het ongelijk te bewijzen van Westerlo. Fysiek is hij alvast in orde, want hij heeft altijd meegetraind met de huidige vice-leider in tweede klasse.”

“Voor elke partij kan deze huur een win-win zijn. Zowel voor Westerlo, dat niets heeft aan een speler die het niet bezigt, voor ons, omdat hij een interessant profiel heeft. Onder meer omdat hij groot en linksvoetig is, als voor de speler zelf. Hij moet zich de komende maanden echt gaan bewijzen.”

Extra versterking

De kans is groot dat er de volgende dagen nog beweging komt bij RWDM. “Klopt”, beaamt Gorius. “Zowel uitgaand als inkomend. We zoeken naar oplossingen waarmee alle betrokken partijen zich kunnen verzoenen. Omdat het seizoen afgelopen is voor het amateurvoetbal, kijken we uitgaand vooral naar het buitenland. Waarom we ons nog versterken, nu we in principe niet meer kunnen dalen? Bouwen aan de toekomst, maar vooral om de eer. Als club willen we ons sportief handhaven. Bovendien, je weet nooit dat er beslist wordt dat er alsnog dalers zouden zijn. Dat risico willen we niet nemen.”

Vorige week moesten Rocha en doelman Sadin verstek geven wegens lichte blessures. Geraken ze op tijd hersteld voor de derby tegen Union?

Lees ook: voetbal in eerste klasse B