Sportief manager Jef Byloos (SK Tongeren): “Geen drama maken van zware nederlaag bij Jong KV Mechelen B”

“Onze T1 Tomas Daumantas moest enkele vaste basisspelers missen”, vervolgt de Tongerse politiecommissaris. Aanvaller Bernd Stassen (geschorst), Joren Larondelle (ziek), Geert Berben en Gil Vanderhoven (gekwetst) en Lance Voorjans (afwezig omdat zijn vrouw moest bevallen) waren er niet bij. “Dat scheelt een slok op de borrel. Na de rust kregen we enkele open doelkansen om verder uit te lopen. We faalden bij de afwerking en aan de overkant kon de thuisploeg wel toeslaan. Ach, deze nederlaag is geen drama. We staan op een knappe vijfde plaats op drie punten van Sporting Hasselt en met nog één wedstrijd minder gespeeld.”

Bocholt VV

Oleg Cheprassov

“We zijn de laatste weken druk bezig met het samenstellen van onze kern voor volgend seizoen”, stelt Byloos, die uitstekend werk verricht bij de Ambiorixzonen. “De eerste mooie transfer is binnen met aanvaller Oleg Cheprassov van Dessel Sport. De Bilzenaar is zeker een topper en ik verwacht veel van hem. Hij speelde nog bij de jeugd van SK Tongeren. Zulke kleppers terughalen naar het oude nest schenkt mij extra voldoening. Het is ook de bedoeling van voorzitter Steven Van Geeteruyen om jongens uit de streek naar SK Tongeren te halen. Niet altijd evident. Gelukkig blijft het grootste gedeelte van onze kernspelers. Aanvaller Bernd Stassen keert niet terug naar Belisia. Iedereen is van mening dat Stassen bij ons op uitleenbasis speelt, maar dat is niet waar. Wij betalen zijn loon en einde seizoen is hij een vrije speler. Hij heeft wel al duidelijk gesteld dat hij volgend seizoen bij SK Tongeren wil blijven. Alleen sterkhouder in de verdediging Olivier Geurts zal zijn schoenen aan de haak hangen. Ik ga nog proberen hem te overtuigen (lacht). Verder zal ook Stijn Quintiens ons gaan verlaten. Jammer, maar die jongen woont nu in Meerhout en werkt in Leuven. Daarom is het logisch dat hij zal kiezen voor een club uit zijn nieuwe omgeving. We zijn druk bezig met het zoeken naar waardige vervangers. SK Tongeren zal ook volgend seizoen over een sterk team beschikken.”