Sportief manager Bart Vanhoudt wikt en weegt de kansen van KVK Tienen tegen ex-club Thes Sport: “In een goede dag kunnen we iedereen aan”

Met een treffen tegen de club die hij mee groot heeft gemaakt als coach is het altijd interessant om vooruit te blikken met sportief manager Bart Vanhoudt. Niet alleen over de aanstaande tegenstander, maar ook over die eerste maanden in competitieverband. “Wie puur naar de resultaten kijkt, kan ik zeker volgen als ze zeggen dat het beter kan”, opent hij. “Soms laten we gewoon na om onszelf te belonen, zoals afgelopen weekend nog op bezoek bij Ninove. Toen misten we zelfs voor open doel, dan wordt het moeilijk om wedstrijden naar je hand te zetten. Maar even goed kenden we een flinke dosis pech.”

“In die eerste maanden hebben we eigenlijk een halve basisploeg moeten missen, gelukkig niet allemaal tegelijk. Maar jongens als Bentayeb, Bogaerts, Yagan en Claes hebben we allemaal lang of minder lang moeten missen. Met Jochmans heeft de revelatie van vorig seizoen zelfs nog geen minuut gespeeld. En nu iedereen stilaan naar zijn beste vorm toegroeit, viel onze spits Naudts recent geblesseerd uit. Maar goed, normaal gezien geraakt hij wel speelklaar tegen zondag.”

Ambitieus Thes

Dat zal nodig zijn, want de Limburgers zijn dit seizoen andermaal een zeer te duchten tegenstander. “Op een goede dag kunnen we iedereen aan en met die ingesteldheid moeten we ook deze wedstrijd ingaan”, meent Vanhoudt. “Hoe ambitieus ze bij Thes zijn? Ik hoor de voorzitter nog regelmatig en ik laat me vertellen dat ze toch die sprong naar 1B willen wagen als ze daar bovenin blijven meedraaien. Nu, het is geen makkelijke tegenstander om te bekampen, want de Limburgers beschikken over een stevig blok dat heel weinig kansen weggeeft. En voorin kunnen ze rekenen op hun razendsnelle spits die vanuit de omschakeling raak kan schieten vanuit alle hoeken. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat onze trainer daar wel iets tegenover zal zetten. (knipoogt) Het voordeel is dat Wouter en ik dezelfde ideeën delen over voetbal. We overleggen vaak, al moei ik me nooit met de selectie of de uiteindelijke manier van spelen.”

Twaalf profclubs

“We hebben onlangs nog samengezeten met de sportieve cel en kunnen alleen maar blij zijn met de drive die de spelers elke week aan de dag leggen en het geleverde werk van onze ganse sportieve staf. Ik denk dat veel mensen de sterkte van deze reeks nog altijd een beetje onderschatten, als je weet dat er twaalf profploegen in meedraaien. Thes is niet toevallig de eerste amateurclub, terwijl wij de meeste anderen nog achter ons houden in het klassement. Los daarvan moeten we in staat zijn om de komende weken en maanden nog wat op te schuiven. We mogen zeker mikken op die linkerkolom, waar we alles in acht genomen ook niet zo ver van verwijderd zijn”, besluit Bart Vanhoudt.

