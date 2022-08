Sportief manager Anthony Mallego: “Okapi Aalst trekt kaart van de Belgen, aangevuld met dominante buitenlanders”

Zotte toeren

“We kiezen resoluut voor een financiële rust”, licht sportief manager Anthony Mallego de bewuste Aalsterse keuze toe. “Hoewel we enkele nieuwe sponsors konden aantrekken en de anderen bleven, konden we nog geen naamsponsor strikken. De tijd van zotte toeren doen is voorbij. We willen in een sfeervol Forum leuk basketbal brengen. En met de nodige vechtlust. De Vermoesens hebben in tweede klasse getoond wat ze waard zijn. Het is af te wachten hoe ze de overstap verteren. Marchant is zowel defensief als offensief één van de beste Belgen in eerste klasse als hij honderd procent is. We rekenen op Dorian.”