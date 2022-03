Sportief directeur Herwig Van Lommel overschouwt seizoen van Lierse: “Behoud is goed, volgend jaar mikken we op top zes”

Nu de competitie in 1B er bijna op zit, vroegen we Herwig Van Lommel om de campagne van Lierse eens te evalueren. “In onze reeks zitten er nogal wat ploegen met een groot budget. Wij kunnen niet met de centen gooien en dus is het behoud op zich goed”, opent Van Lommel. “Verder wisten we een paar keer te verrassen. Zo klopten we drie keer Waasland-Beveren, onze tegenstander van vrijdag. Ook Westerlo konden we één keer verslaan, al was dat op kousenvoeten. En toch had er misschien nog iets meer in gezeten. We speelden acht keer gelijk en verloren vijf keer met één goal verschil. Als we daar op het juiste moment wat meer grinta hadden getoond…”