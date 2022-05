Sportief directeur Andre Pinto (STVV) wil goede reeks doorzetten: “De basis voor volgend seizoen ligt er”

“We verloren onze hoofdcoach Peter Maes vlak voor de voorbereiding, dus we moesten snel schakelen. Zowel in de zoektocht naar een coach, als naar de profielen die bij zijn speelstijl pasten. Ik moet je niet vertellen dat het niet simpel was om zo last minute onze plannen om te gooien. De nieuwkomers, Koita, Bauer, Leistner, Reitz, Hara en Hayashi, hadden tijd nodig om zich aan te passen. De coronacrisis hielp daar niet bij. We hebben samen met Bernd Hollerbach hard gewerkt. In het begin waren we wat op de sukkel, maar uiteindelijk vonden we onze vorm en liepen we play-off 2 maar nipt mis. Die sterke start is een solide basis voor volgend seizoen.”