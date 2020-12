Sport Vlaanderen blijft Githa Michiels steunen: “Ik vond gelukkig ook de nodige materiaalsponsors”

Primaflor-Mondraker, het Spaanse team van Michiels, zette na twee jaar een punt achter de samenwerking met de winnares van de bronzen medaille op de Europese Spelen in Glasgow 2018. Een nieuwe ploeg vond ze niet meteen. Dus richtte Michiels haar eigen mountainbiketeam op. Onder de naam Built By Hard Work Cycling Project, het coach- en testcentrum van Michiels en haar partner Filip François.

“Een bedrijfje dat we opstartten voor na mijn carrière”, verduidelijkt Michiels, die van plan is door te gaan tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024. “Nu was er tijd te weinig om op zoek te gaan naar andere renners voor het team. Na de Spelen in Tokio willen we de ploeg uitbreiden.”

Materiaal- en andere sponsors

Omdat Primaflor-Mondraker de voorbije twee jaar in stond voor materiaal en stages moest Githa Michiels op zoek naar een aantal nieuwe sponsors. “Ik heb een fietssponsor, een kledijsponsor, een wielsponsor, een bandensponsor en ook een voedingssponsor”, glundert de olympiër uit Geel. “Daarnaast kon ik enkele kleinere sponsors warmmaken voor mijn ploeg. Ik kreeg ook goed nieuws van Sport Vlaanderen. De samenwerking gaat voort, dus blijft Sport Vlaanderen mijn werkgever.”

“De voorbije periode was lastig, ik heb energie moeten steken in het zoeken naar steun, gelukkig liep het allemaal goed af. En met de federatie is er een planning richting de Spelen in Tokio. Wanneer ik weer in competitie zal kunnen komen, hangt vooral af van de pandemie.”

Veel competitie nodig

Op dat vlak is er nog heel veel onduidelijk. In normale omstandigheden was Githa Michiels al twee keer op stage geweest. “Afwachten of ik in januari een stage zal kunnen inlassen”, beseft Michiels. “Overbodige risico’s ga ik niet nemen. De besmettingscijfers stijgen weer: dat ziet er niet goed uit. Ik kan ook niet alleen op stage gaan. In 2021 is voor mij maar één datum belangrijk: de Spelen in Tokio. Het voorbije jaar heb ik veel te weinig competitie kunnen doen. Ik heb geen enkele keer naar een conditiepiek kunnen werken. Om er opnieuw in te komen, zal ik veel competitie nodig hebben. Ik hoop half februari in Turkije voor het eerst weer een wedstrijd te betwisten. Afwachten of dat zal kunnen.”

