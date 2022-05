Spitsenduo Mbaye-Dekuyper loodst Eendracht Aalst naar halve finales van de eindronde: “We speelden met veel maturiteit”

Eendracht Aalst nam een verschroeiende start met Mbaye in een hoofdrol. Een kopbal van de Senegalese spits werd door Lathouwers in extremis van de doellijn gekeerd. Op een dieptepas van Van Den Eynde gaf Mbaye doelman Cascio het nakijken. Bilzen reageerde met een vrijschop van Wijnen, die door Ernens over het doel werd verlengd. Op slag van rust zaten de Ajuinen op rozen. Dekuyper duwde van dichtbij een voorzet van De Coninck tegen de touwen.

Aalst speculeerde in de tweede helft op de counter en op een tegenprik besloot Mbaye op een pas van Van Den Eynde naast. Bilzen dreigde opnieuw met een vrijschop van Wijnen. Ernens kopte deze keer over. Razzi besloot te zwak op doel toen hij in de ruimte werd aangespeeld door Dekuyper. Aalst verloor op geen enkel moment de controle over de wedstrijd en gaat oververdiend naar de halve finales.

Perfecte organisatie

Coach Carl De Geyseleer was tevreden over de ingesteldheid van zijn team. “Zonder ons blind in het offensief te storten, joegen we een vroege goal na”, zei de Aalsterse trainer. “Daar zijn we in geslaagd. Hoewel Bilzen vooral in de tweede helft meer balbezit had, gaven we nauwelijks doelkansen weg. Alleen op een paar stilstaande fases waren de bezoekers gevaarlijk. Onze organisatie was perfect en het is belangrijk dat we de nul hielden. Nu moeten we zondag naar Mandel United. Voor mij is dat een grote stap in het onbekende. De West-Vlamingen oefenden vorige week tegen Francs Borains. Ik stuurde een scout en naar verluidt speelde Mandel United met een overwegend jonge ploeg. We zullen onze tegenstander uiteraard goed analyseren. Mijn ploeg blaakt van het vertrouwen en we geloven steevast in de promotie.”

Vorige week werd Mbaye tegen Cappellen twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald, omdat hij niet scherp genoeg was. De Senegalees leerde zijn lesje en was tegen Belisia Bilzen bepalend. “Ik geef toe dat ik vorige week een mindere prestatie neerzette en te veel kansen miste”, zei Mbaye. “Het was wel een grote ontgoocheling dat ik naar de kant werd gehaald, want ik wil de ploeg altijd helpen. Het was sterven op de bank toen de penalty’s werden getrapt. Gelukkig trokken mijn medemaats de ploeg over de streep.”

Meteen druk zetten

“Het was vandaag de bedoeling om meteen druk te zetten en een vroege goal te maken”, aldus de spits. “Eerst werd een kopbal van mezelf van de doellijn gekeerd, maar bij mijn tweede kans was het raak. We wisten dat er na het openingsdoelpunt automatisch ruimte zou komen om tegen te prikken en dat hebben we op slag van rust gedaan. Het hoge tempo waarmee we van start gingen, konden we onmogelijk aanhouden, maar we speelden vooral met veel maturiteit. Het is wel een goede zaak dat er voor onze ploeg geen midweekmatch volgt. Vooraf werd er door de coach op gehamerd dat we absoluut moesten winnen om energie te putten naar de volgende match toe nu zondag op Mandel United.”

Aalst: Lentz, Geenens, Verkerken, Ryckaert, Wantens (83’ De Vriendt), De Coninck, Fabris, Cobos Copado (72’ Belesi), Van Den Eynde (77’ Razzi), Mbaye (90’ Panneel), Dekuyper.

Bilzen: Cascio, Wagemans, Lathouwers, Haenen, Cauwenberg, Vandecaetsbeek, Ernens, La Mantia (70’ Timmermans), Landuyt, Wijnen (86’ Brants), Martin Suarez (84’ Stassen).

Doelpunten: 8' Mbaye (1-0), 44' Dekuyper (2-0).

Geel: Cauwenberg, Martin Suarez, Cobos Copado, Wijnen.

