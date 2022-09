Spits Wout Bache maakt opnieuw het verschil voor KHO Bierbeek zoals in zijn beste dagen: “Die traptechniek is nu eenmaal mijn sterkte”

In Grimbergen was het nog aarzelend, maar zaterdagavond in eigen huis toonde KHO Bierbeek dat het dit seizoen opnieuw een belangrijke outsider voor de titel in eerste provinciale kan worden. Vooral de aanvallende weelde maakte indruk en trok de thuisploeg over de streep tegen Rhodienne-De Hoek. Het werd uiteindelijk 5-2.

Sowieso een verdiende thuiszege dus, al was de eindscore misschien een tikkeltje overdreven. “We hebben zeker onze moeilijke momenten gekend, vooral in dat eerste kwart na de pauze stonden we iets te laks te voetballen bij die 2-1-voorsprong”, analyseert Wout Bache. “Ik vond Rhodienne aanvallend ook vrij sterk voor de dag komen, dus we moesten toch altijd bij de pinken zijn. De 2-2-gelijkmaker kwam er evenwel na vermeend handspel en van dan af kon het alle kanten uit. Halverwege de tweede periode liepen we op enkele minuten tijd tot 4-2 uit en dat heeft bij hen ongetwijfeld de benen afgesneden. Het is die mentale weerbaarheid die ons nog ver kan brengen, al zijn we nog heel vroeg in het seizoen. Maar dit Bierbeek lijkt me alleszins sterker dan vorige jaren toen ik in het andere kamp stond.

Blessureleed

Wat sowieso wel duidelijk is, is dat Bache het scoren duidelijk nog niet verleerd is goed vier jaar na zijn vorige passage in Bierbeek. Tegen Rhodienne haalde hij twee keer onhoudbaar de trekker over. “Het wordt denk ik een onmogelijke opgave om nog eens in de buurt van die veertig goals te geraken van het seizoen ‘17-’18, maar met drie treffers heb ik mijn start alvast niet gemist”, trapt hij een open deur in. “En dan te denken dat ik pas sinds kort terug helemaal fit ben of toch voor zo’n 90%. De afgelopen seizoenen bij Hoegaarden heb ik namelijk veel blessureleed gekend. In het coronajaar liep ik een barst op in het scheenbeen en ook vorig jaar heb ik weinig gespeeld door pubalgie in de liesstreek. Blij dat ik daar nu min of meer van verlost ben of tenminste dat hoop ik toch. Ik voel wel aan alles dat ik weinig wedstrijden in de benen heb op die twee jaar tijd, dus op dat vlak zit er zeker nog rek op.”

Geweldige traptechniek

Fysiek kan het dan misschien nog beter, zijn traptechniek blijft ongeëvenaard. “Dat is samen met mijn diepgang nu eenmaal mijn sterkte als spits”, knipoogt hij. “Het waren beiden ook mooie goals denk ik, al was de eerste dan een beetje gecontesteerd. Maar goed, ik laat me vertellen dat de bal wel over de lijn moet geweest zijn als hij twee keer de onderkant van de deklat raakt. Maar dat typeert me wel een beetje als speler, dat ik in een flits het verschil kan maken. Ik zal nooit de meeste balcontacten hebben in een wedstrijd, dat is meer voor de echte balartiesten zoals ploegmaat Azzeddine Zaidi weggelegd.”