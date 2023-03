Spits Seppe Lecour (WS Lauwe) keert terug naar KRC Harelbeke: “Zal er alles aan doen om hier zoveel mogelijk punten te pakken”

Wielrennen profs Milan Menten hoopt te kunnen bevestigen in Nokere Koerse: “Superbenen laten spreken”

Milan Menten start woensdag als één van de kanshebbers in Nokere Koerse. De Bilzenaar pakte na zijn overwinning in Le Samyn nog een tweede plaats in de GP Criquelion en hij werd zondag nog zesde in de Profronde van Drenthe. Prima benen dus en die wil Menten op de Nokereberg laten spreken. “Je kan die koers vergelijken met Le Samyn. Ik denk niet dat ik ooit beter geweest ben, ik ben er klaar voor”, vertelt hij.