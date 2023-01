Spits Pieter Taveirne loodst KFC Herent met twee treffers voorbij topploeg Huldenberg: “Ik voel me als herboren na die hamstringblessure”

voetbal eerste provincialeKFC Herent is aan een stevige opmars bezig in het klassement in eerste provinciale. Terwijl het tot voor enkele weken nog de rode lantaarn in handen had, is het dankzij een negen op negen opgeklommen naar een plekje in de ruime middenmoot. Gisterenavond nam het in eigen huis de maat van Huldenberg, nochtans de leider in de tweede periodestand.

“Ik denk dat weinig mensen verwacht hadden dat we hen gingen kloppen met 3-1”, knipoogt Pieter Taveirne. “Langs de andere kant, vlak voor de winterstop hielden we ook al de drie punten thuis tegen titelkandidaat Bierbeek. Het is daar dat we onze inhaalrace ingezet hebben, al gaf ook die bekerwinst tegen Veltem ons een boost voor het verdere verloop van de terugronde.”

“De belangrijkste aanpassing is natuurlijk tussen de lijnen gebeurd, want we staan nu iets lager op het veld en laten de bal meer aan de tegenstander. Dat laat ons toe om snel te counteren en dat lukt voor het moment vrij aardig. Zo kwam tegen Huldenberg de derde en laatste goal op die manier tot stand, waarbij ik dan op snelheid richting doel kon oprukken en de keeper vloerde.”

Cruciale redding

Een cruciaal moment in de wedstrijd, want kort daarvoor had ploegmaat en doelman Devos de ploeg nog behoed voor de 2-2-gelijkmaker. “Een sterke en noodzakelijke redding”, noemt de spits het. “Dat we nadien dan die 3-1 maken, dwingen we natuurlijk zelf af. Maar wedstrijden draaien tegenwoordig net iets makkelijker in ons voordeel uit en dat was in die eerste maanden wel even anders.”

“Huldenberg startte gisteren ook erg sterk en klom verdiend op voorsprong. Rond het halfuur kwamen we dan een beetje tegen de gang van het spel in langszij en dat gaf ons het nodige vertrouwen getankt om in die tweede helft de druk van Huldenberg te weerstaan en eroverheen te gaan.”

Herboren

Met twee goals blinkt ook Pieter Taveirne tegenwoordig weer helemaal in zijn vel. “Ik ben een tijdje out geweest met een hamstringblessure, maar nu voel ik me inderdaad als herboren”, klinkt het nog bij de huisarts. “Ik heb lang droog gestaan in de aanvangsfase van het seizoen, in die zin was het toch een beetje aanpassen aan het niveau in eerste provinciale. De verdedigers zitten er echt wel kort op in deze reeks en laten weinig ruimte, hetgeen het niet zo evident maakt om zoals in mijn geval uit het duel te spelen. Maar ik vind eerste een hele leuke reeks, met een aantal mooie derby’s en tegenstanders die willen voetballen. Na een moeizaam begin volgden ook de goals, want ik zit ondertussen toch alweer aan zeven stuks.”

