Spits Pieter Taveirne en KFC Herent lijken definitief vertrokken na 2-0-zege tegen Grimbergen: “Eindelijk is die nul van het bord”

Het is niet dat de doelpuntenproductie bij Herent volledig op de schouders van één man rust, maar als diepste spits zat de jongeman er wel mee dat het kanon al die tijd zweeg. “Het lijkt me niet meer dan logisch dat ik me aangesproken voel als het gaat over ons scorend vermogen, want als spits word je in de eerste plaats afgerekend op goals”, beseft Taveirne als geen ander. “Ik had het ook nog nooit eerder meegemaakt dat ik tot de achtste speeldag droog stond, dus op den duur begint dat wel een beetje in je hoofd te kruipen. Het is een ander niveau natuurlijk in vergelijking met tweede, dat kan je niet ontkennen. Maar ik denk wel dat we als ploeg al getoond hebben dat we in eerste provinciale thuishoren. En daar reken ik ook mezelf bij. Ach, ik kreeg in de vorige matchen wel mijn kansjes maar het was allemaal net niet. De laatste tijd heb ik het iets meer van me af proberen te zetten en dan is het typisch dat het ineens wel lukt (lachje).”

Assists op maat

Aan 35 treffers zoals in tweede zal hij misschien niet geraken dit seizoen, maar de kop is eraf en de drie punten op zak. “Het is niet zo dat we geen kansjes tegen hebben gekregen tegen Grimbergen, alleen slaagden we er ditmaal in om toe te slaan op de belangrijke momenten en zo de wedstrijd dood te doen”, blikt de huisarts in spe even terug. “Ik ben trouwens ook blij voor mijn maatje Croonenberghs, die op het laatste moment de plek innam van de geblesseerde Houben als flankaanvaller. Hij was uiteindelijk minstens even belangrijk als ik, aangezien hij twee assists op maat afleverde.”

Belangrijke maand

“Of we nu definitief vertrokken zijn? Ik kan het alleen maar hopen, maar ik heb er op zich wel een goed oog in”, klinkt het nog. “We hebben ondertussen toch een 7 op 9 gepakt, al staan we nog altijd in die rechterkolom. De maand november wordt sowieso cruciaal, want dan volgen er stuk voor stuk ploegen die we in principe moeten aankunnen. Het belangrijkste is evenwel dat we het kopje niet hebben laten hangen door het uitblijven van de resultaten en dat loont.”