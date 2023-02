Spits Jordy Vanweerts wil met KVK Tienen knallen tegen middenmoter Wezet: “Ik heb al meer dan genoeg tijd verloren”

Een week na het gelijkspel tegen Heist mag KVK Tienen opnieuw voor eigen volk aantreden. Tegenstander komende zondag is Wezet, dat ondanks klinkende namen als Mboyo en Legear gewoon in de middenmoot gerangschikt staat in eerste nationale. Voor de Suikerjongens het ideale moment om nog eens die thuiszege te pakken.

“Winnen is elke week het doel, dat zal deze zondag niet anders zijn”, klinkt Jordy Vanweerts strijdvaardig. “Wezet is anders wel een goed voetballende ploeg, eentje met de nodige ervaring ook. Maar dat mag geen excuus zijn, zeker als je weet dat we daar nog met 0-1 zijn gaan winnen halfweg december. We zitten als groep echt wel op die driepunter te azen aangezien de vorige al van begin januari dateert in Dessel. Vorige vrijdag had het zeker gekund, maar die knullige tegengoals gooiden roet in het eten. Maar zelfs dan behoorde de winninggoal nog tot de mogelijkheden, al hadden we voor hetzelfde geld in het zand gebeten.”

Nukkige quadriceps

Ondanks de puntendeling kan Vanweerts met een goed gevoel terugkijken op de vorige thuismatch, want met een eerste invalbeurt bij de A-ploeg kon hij pas echt een streep trekken onder maandenlang blessureleed. “Klopt, het is een lange weg geweest, langer dan ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden”, blaast hij. “In de voorbereiding ging het nochtans lange tijd goed, maar dan voelde ik begin september bij het neerzetten van mijn voet ineens iets in mijn quadriceps schieten. Na een korte revalidatie kon ik eind september al opnieuw invallen tegen Winkel Sport, al voelde ik snel dat het nog niet goed zat. Nu zijn de signalen gelukkig veel positiever want ik kreeg geen reactie nadat ik tegen Heist het laatste kwart had volgemaakt. Terug nog eens je naam horen roepen vanuit de tribunes, het deed deugd moet ik zeggen. Ik was toch een hele tijd uit beeld, maar nu ben ik opnieuw springlevend (lachje).”

Geen schrik

“Helemaal de oude ben ik natuurlijk nog niet, de intensiteit van zo’n match in eerste nationale valt in niets te vergelijken met de beloften”, geeft hij nog mee. “Conditioneel moet het dus zeker nog beter, maar de schrik is er al wel uit als ik die eerste echte sprints moet inzetten. Het doel is om te beginnen om terug iedere week deel uit te maken van de wedstrijdkern. En de ploeg tot mei nog iets bij te brengen in de spits, dat spreekt voor zich. Ik heb al genoeg tijd verloren, een half seizoen om precies te zijn.”