Spits Jari Breugelmans ruilt volgend seizoen Dessel voor Retie: “De keuze was heel snel gemaakt”

voetbal tweede provinciale B Renzo Lingier en SK Snaaskerke strijden opnieuw voor het behoud: “Het is onderaan elke week knokken voor de punten”

SK Snaaskerke strijdt dit seizoen opnieuw voor het behoud in tweede provinciale B. De manschappen van coach Didier Crombez pakten de voorbije weken wel regelmatig belangrijke driepunters en bezetten momenteel de negende plaats, wat vijf punten meer is dan Lombardsijde, voorlaatste in de stand. Opvallend is dat Snaaskerke zijn jongste drie thuiswedstrijden wist te winnen. De polderclub trekt zondag (aftrap om 14.30 uur) naar Ardooie, nummer twee in het klassement.

20 januari