Spits Ilias Benamar wint met KHO Bierbeek topper tegen Mazenzele Opwijk: “Het geloof in de titel nog niet helemaal opgegeven”

En dan te denken dat de jongens van trainer Lavigne na een tiental minuten nog op achterstand waren gekomen, een goaltje dat helemaal uit de lucht kwam gevallen. “Het was alleszins tegen de gang van het spel in”, meent Ilias Benamar. “Maar we lieten het gelukkig niet aan ons hart komen en hebben gewoon verder gedaan zoals we bezig waren. Met resultaat, want iets over halfweg de eerste periode kwamen we al langszij. En met de rust in zicht slaagde ik er dan in om de bal af te snoepen van een verdediger, waarna de keeper me onderuit haalde in de zestien. Via de strafschopstip konden we dan alsnog op voorsprong komen en dat op een ideaal moment. Het zorgde ervoor dat we na de pauze meer op veilig konden spelen, al was de marge klein. Tja, ik denk dat we net iets te veel energie verspeeld hebben in die eerste helft (lachje). Maar goed, echt in de problemen zijn we niet meer gekomen, hoewel de verlossende 3-1 lang op zich liet wachten.”

Serieuze dip

“Of we met deze zes op zes terug vertrokken zijn? Ik kan het alleen maar hopen, want we kenden toch een serieuze dip in de tweede periode”, beseft de spits. “Zeker als je naar de resultaten kijkt, want het vertoonde spel was meestal nog wel redelijk in orde. Maar het is en blijft een goed seizoen dat we aan het afwerken zijn. In die zin proberen we nu in de eerste plaats positief vooruit te kijken. Ik geloof zelfs nog in een eventuele titel, onder meer omdat we nog tegen Humbeek moeten uitkomen halfweg april. Maar eerst deze goede start in de laatste periode bevestigen de komende weken.”

Juiste keuze

Aan alles merk je dat Benamar het plezier in het spelletje teruggevonden heeft na een moeilijk seizoen bij Wijgmaal, al tekende hij dan nog niet bij. “Nee, daarvoor vind ik het nog iets te vroeg maar dat heeft op zich niets met Bierbeek te maken”, knipoogt hij. “Ik voel me hier echt goed in mijn vel, als je ziet dat ik amper wedstrijden heb gemist. Het bewijst alleen maar dat het een goede keuze is geweest om een stapje terug te zetten naar eerste provinciale. Hier wilde ik terug het juiste ritme vinden en dankzij de professionele begeleiding is dat aardig aan het lukken. Toch zit er denk ik nog rek op, maar ik wil mezelf ook niet te veel druk opleggen. Het is en blijft een hobby, al probeer ik er altijd wel het maximale uit te halen tussen de lijnen.”

Jempi Custers

In de tribunes zag Jempi Custers dat het goed was. De trainer van Betekom, die bij de derdenationaler aan zijn laatste maanden bezig is, is één van de kandidaten om Carlo Lavigne op te volgen als hoofdcoach. Al zouden er naar verluidt nog een drietal andere namen op de shortlist prijken.