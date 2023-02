Spits Bob Straetman weet wat zijn ploeg Ninove te doen staat: “Zes op zes zal ons boost geven”

Voetbal eerste nationaleHet is money time voor KVK Ninove. Na de jaarwissling pakten de groenhemden een magere 2 op 15. De ploeg is weggezakt naar een voorlaatste plaats in het klassement. Met een bezoek bij rode lantaarn Mandel United zaterdagavond en volgende week een thuismatch tegen het als derde laatste geklasseerde Hoogstraten staan de jongens van caoch Haydock voor twee cruciale weken in de strijd tegen de degradatie.

Het is intussen al van 20 november geleden dat promovendus Ninove nog eens kon proeven van een driepunter. De Ninovieters speelden niet onverdienstelijk, maar echt beloond worden, zat er amper in. “Matchen op dit niveau worden beslist op details en natuurlijk speelt ook ervaring daarin een rol. Neem nu leider Patro Eisden vorige week. We lagen nooit onder tegen hen, maar ze sloegen toe op de juiste momenten. Als je die wedstrijd vergelijkt met de heenmatch kan je alleen maar vaststellen dat we als ploeg enorm gegroeid zijn. Hiervoor werken we hard. Dat harde werken mag nu eindelijk eens zijn vruchten beginnen afwerpen”, meent spits Bob Straetman.

De van Merelbeke overgenomen aanvaller is inmiddels goed voor 6 doelpunten en 4 assists. Hij heeft een aandeel van 55% in de Ninoofse doelpunten. “Niet slecht, maar die statistieken zeggen veel en ook niks. Ik zou liever een minder groot aandeel hebben als ons dat meer punten zou opleveren. De komende twee matchen maakt het eigenlijk niet uit of we goed dan wel slecht spelen. Een zes op zes pakken moet de enige doelstelling zijn. Slagen we daarin, dan ben ik ervan overtuigd dat we als groep een enorme boost zullen krijgen en we ons zullen redden. Over een doemscenario wil ik helemaal nog niet spreken”, aldus Straetman.

Revanche

In de heenmatch verloor Ninove verrassend van Mandel. Tijd dus om revanche te nemen. “We weten dat we die ploeg de baas kunnen, maar dat is geen garantie op succes. Voor eigen volk waren we ook beter dan hen, maar uit het niets scoorden ze twee keer en waren de boeken dicht. Het is niet omdat je tegen de rode lantaarn speelt dat het vanzelf zal gaan. Laat ons maar bescheiden blijven. We staan zelf voorlaatste, maar onze opdracht is wel duidelijk”, benadrukt Straetman die in de belangstelling staat van enkele clubs, maar zelf aangeeft dat hij zich prima voelt bij Ninove en graag het behoud met zijn ploeg wil bewerkstelligen.