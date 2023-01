Spits Allan De Smidt haalt met Sporting Kampenhout een goed niveau tegen Geel maar andermaal gaat geel-blauw de boot in: “Vooral het positieve proberen te onthouden”

Een helft lang leek Sporting Kampenhout over goede papieren te beschikken met de 1-0 op zak in eigen huis tegen topploeg Geel. Maar na de pauze kantelde de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers, terwijl geel-blauw niet gediend werd door de omstandigheden. Het werd uiteindelijk 1-2.

Voor de troepen van trainer Dessaer alweer de vijfde nederlaag op rij. Samen met het discutabele optreden van het scheidsrechterlijke trio zorgde dat voor de nodige frustraties na afloop in de catacomben, al bleef doelpuntenmaker Allan De Smidt er ijzig kalm onder. “Uiterlijk blijf ik misschien heel rustig, maar toch ben ook ik danig teleurgesteld na deze nieuwe nederlaag”, reageert hij. “Over de prestatie van de scheids kunnen we denk ik kort zijn, die was gewoon ondermaats. In Betekom had hij al geen kaart gegeven aan de tegenstander toen Jonckheere een zware blessure opliep en nu zag hij opnieuw een zware fout op de schenen van Vangrunderbeek door de vingers. En nadien gaf hij Epolo wel een rode kaart waardoor we het laatste kwart nog met tien verder moesten. Hij floot een beetje met twee maten en twee gewichten en dat maakte ons behoorlijk nerveus na verloop van tijd.”

Owngoal

Het was voor Kampenhout de tegenslag te veel, nadat het even daarvoor de 1-2 moest toestaan na een owngoal van verdediger Mambabua Siya Onoya. “Tja, we hebben zeker nog wel geprobeerd en zelf kwam ik nog dicht bij mijn tweede van de namiddag. Maar het schot strandde op de paal dus ook toen zat het een beetje tegen. Maar goed, laten we vooral het positieve onthouden en dat is dat we lange tijd niet moesten onderdoen voor één van de sterkste ploegen in deze reeks. Als we dit niveau de komende weken kunnen aanhouden en van pech gespaard blijven, dan zie ik ons zeker nog punten pakken en het behoud verzekeren.”

Eerste doelpunt

Voor De Smidt was het trouwens zijn eerste doelpunt van de huidige campagne. “Die goal was natuurlijk de kers op de taart, maar ik had veel liever slecht gespeeld en wel de punten thuis gehouden”, klinkt het minzaam. “Ergens ben ik wel blij dat die nul eindelijk van het bord is, want als offensieve speler worden er altijd wel assists en goals van je verwacht. Eerder dit seizoen speelde ik veeleer als wingback en dan verschijn je uiteraard minder snel voor de goal. Maar door de blessure van Roekens mag ik nu achter diepe spits Put postvatten voorin en op die positie voel ik me helemaal in mijn element.”

Sporting Kampenhout - AS Verbroedering Geel 1-2

Kampenhout: Billast, Mambabua Siya Onoya, Vangrunderbeek (56’ Er), Put, Goovaerts (69’ Sakata), M. Janssens, Avetisov, De Smidt (78’ Azdad), N. Janssens (82’ Garcia Coviella), Epolo, Delhaisse.

Geel: Belkouch, Van Parys, Aïssa (18’ Alessandro), El Ansri, Kreydt, El Maimouni, Mbenza-Kuti (83’ Wouters), Hoebregs, Kamagate, Özden (86’ Vinsalas), Carvalho Alleoni.

Doelpunten: 21’ De Smidt (1-0), 48’ Mbenza-Kuti (1-1), 64’ Mambabua Siya Onoya (1-2, owngoal).

Geel: Janssens, Carvalho Alleoni.

Rood: 67’ Epolo.