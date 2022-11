Spencer Verbiest staat niet ter discussie bij rode lantaarn City Pirates dat leider Sporting Hasselt ontvangt: “De groep wordt elke week sterker”

Met de rode lantaarn op zak en een puntenoogst van amper 8 op 33 zou de tent bij menig club op z’n kop staan en is de kans groot dat de trainer met de inhoud van zijn locker naar zijn wagen moet. Niet bij City Pirates. Net zoals tijdens eerdere crisismomenten in het verleden sluiten ze de rangen in Merksem en proberen ze in alle rust uit het dal te klimmen. Ook in aanloop naar de komst van leider Hasselt dus en in die mate zelfs dat er met enig positivisme wordt vooruit gekeken. Waar ziet coach Spencer Verbiest, die helemaal niet ter discussie staat, oplossingen voor de sportieve malaise, vroegen we ons af?

“Ons grootste probleem is een gebrek aan vertrouwen”, zegt hij. “Dat zal automatisch toenemen als de resultaten volgen, maar in tussentijd moeten we daar ook wel aan werken. En dat doen we als groep. De samenhorigheid is er nog, ik zie nog goeie momenten tijdens de wedstrijden en ook dat de groep vooruit wíl. Dat is het belangrijkste.

“Jammer genoeg worden we momenteel wat achtervolgd door pech. Afgelopen weekend waren we bijvoorbeeld 20 minuten lang de betere van Hades, maar kwamen wij wel op achterstand. Hetzelfde verhaal tegen Jong KV Mechelen een week eerder. We hielden lange tijd gelijke tred en voor hetzelfde geld krijgen wij na vijf minuten in de tweede helft een strafschop en staan zij met tien. Dat gebeurde niet en daarop scoorden zij nog twee keer. Die kantelmomenten grijpen we momenteel nog niet.”

Geen ploeg

“Maar ik zie dat de groep elke week sterker wordt en dat zeg ik niet zomaar. Na de wedstrijden tegen Berchem en Bocholt zag ik het minder rooskleurig in omdat ik vond dat er toen geen ploeg op het veld stond. Dat is nu anders. Er is veel scherpte op training en bepalende jongens zoals Van Den Bogerd en Wilms laten zich meer gelden. Ze nemen de rest op sleeptouw en dan is het aan hen om te volgen. Er is de terugkeer van Ernst en hoewel na zo’n lange afwezigheid kunnen we ook geen mirakels van hem verwachten, is hij een belangrijke schakel. Hij zal alleen groeien.”

“City Pirates is in elk geval geen geslagen ploeg omdat ze onderaan het klassement staat. Daarom acht ik ons ook niet kansloos tegen Hasselt en Belisia de komende weken. In tegenstelling tot de voorbije jaren zijn er nu geen ploegen waarvan je kan zeggen dat ze een vogel voor de kat zijn. Iedereen kan van iedereen winnen, wij ook.”

Geen paniek

“Panikeren doen we dus niet, maar we beseffen natuurlijk wel dat er resultaten nodig zijn. Druk is er altijd als je niet wint, maar bij ons werkt die zeker niet verlammend. Persoonlijk voel ik ook zeker geen druk vanuit de bestuurskamer. Daar zien ze ook dat we er alles aan doen om het tij te keren en dat er progressie is. Ik kan dan alleen maar blij zijn dat ik bij een club als City Pirates werk waar men ook in deze omstandigheden rustig blijft. Al besef ik, nogmaals, dat er resultaten moeten volgen. Voor Nieuwjaar treffen we ook nog Lille en concurrenten Lebbeke en Jong Beerschot. Nog zoveel mogelijk punten pakken, is dus het doel.”