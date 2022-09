Spencer Verbiest en City Pirates gaan op bezoek bij Lyra-Lierse dat start helemaal miste: “Die 1 op 9 maakt hen nog gevaarlijker”

Is het een voordeel om het ambitieuze Lyra-Lierse te bekampen nu het met een magere een op negen aan het seizoen begon? “Het maakt hen net gevaarlijker”, aldus coach Verbiest. “Onze wedstrijd tegen Berchem moet de beste les zijn in dat opzicht. Berchem verloor een week eerder zwaar van Cappellen en daarop werden enkele basispionnen uit de kern gezet. Ik weet niet of het bij Lyra-Lierse zo’n vaart zal lopen, maar vast staat dat ze extra gebrand zullen zijn op een ommekeer. Vooral omdat ze dit weekend ook hun jeugddag hebben en er dus heel veel volk aanwezig zal zijn. Aan ons om daar klaar voor te zijn.”

Gedrevenheid

“En daar haal ik misschien ook meteen ons grootste werk- of aandachtspunt aan. Als team moeten wij allemaal honderd procent zijn om een resultaat te kunnen neerzetten. Is dat niet het geval, dan krijgen we het moeilijk zoals vorige week. Onze eerste helft was nog van een degelijk niveau, maar we kwamen heel zwak uit de kleedkamer en dan moet je uiteindelijk nog een punt uit de brand slepen. In Londerzeel gaven we ook een vroege voorsprong uit handen, maar was er wel nog de gedrevenheid om daarna het verschil te maken. Dat niveau haalden we vorige zaterdag niet.”