Spencer Littleson (Limburg United): “Riante 113-66 overwinning tegen Den Helder na demonstratie van youngsters”

De jonge Limburgers mochten het laatste schuifje volledig voor hun rekening nemen en deden dat met glans en glorie. Het publiek gaf een staande ovatie. Groot aandeel in de overwinning had de Amerikaanse vleugelspeler Spencer Littleson, die topschutter werd met 26 punten.

“Na de nederlaag in Weert werden we door de staf met de neus op de feiten gedrukt”, stelde Spencer Littleson tijdens de stretchoefeningen. “T1 Raymond Westphalen en zijn assistent Niels Marnegrave hebben na een groepsgesprek ook met elke speler individueel een conversatie gevoerd. Na het winnen van de cup kregen we een dipje. De motivatie was weg bij sommige jongens. Ook voor mijzelf is het een seizoen met ups en downs. Ik heb een lange aanpassingsperiode nodig gehad als rookie. Vooral in defense heb ik stappen voorwaarts gezet, maar als small forward moest ik ook scoren en dat lukte te weinig.”

“Het doet dan ook enorm deugd dat ik vanavond vlot de weg naar de ring kon vinden en ook mijn driepunters 4/7 waren redelijk”, vervolgt de 23-jarige Littleson. “We zijn profs en moeten altijd spelen met de nodige intensiteit en agressiviteit. Dat toonden we vanavond. Van bij de opworp grepen we Den Helder bij de keel en bij de rust (52-32) was de buit reeds binnen. In het verleden gingen we dan meestal op onze lauweren rusten. Nu gebeurde dat niet. Integendeel. We bleven knap aanvallend basketbal brengen en in het laatste schuifje kwamen de youngsters volledig aan de bak. Ze speelden met veel energie en lieten zien dat de toekomst van United is verzekerd.”

Leander Dedroog

“De jonge kerels verwenden het publiek met een demonstratie”, pikte de ijzersterke Leander Dedroog in. “Inside waren we niet af te stoppen en onze shots vlogen vlot binnen. Dit is een klinkende overwinning en we zitten opnieuw in het juiste ritme. Blijven op dit elan verder werken is de boodschap. Nog één partij met de verplaatsing naar Yoast United in de Silver League en dan willen we ons seizoen nog extra glans geven in de BNXT play-offs”, besluit Zuid-Limburger Dedroog.

Limburg United: Littleson 26, Delalieux 19, Desiron 16, Dedroog 15, Lesuisse 12, Lambot 7; Hammonds 6, Vanderhoydonck 6, Leemans 3, Palmi 3, Benson en Nelson 0.