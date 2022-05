Spencer Littleson (Limburg United)na 70-78 thuisnederlaag tegen Donar Groningen: “Er had meer ingezeten, want het stokte in de afwerking”

In de derde ronde van de BNXT play-offs kregen we in een goed gevulde Alverberg het duel der bekerwinnaars tussen Limburg United en Donar Groningen. Het werd een spannende, mooie wedstrijd tussen twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Alleen stokte het in de afwerking bij United en topteam Groningen met het grootste budget van Nederland stak de overwinning (70-78) op zak. Dinsdagavond om 19u30 is er in een kolkende topsporthal van MartiniPlaza de return.

Bezoekende coach Matthew Otten was tevreden met de overwinning, maar is toch op zijn hoede voor Limburg United. “We namen een sterke start, maar in de slotfase van het tweede quarter kon United voor het eerst op voorsprong klimmen. Na de rust sprongen we haasje over en behielden de controle over de partij. Na drie nederlagen en een pijnlijke uitschakeling tegen Den Bosch kwam deze overwinning als een zegen. Goed om het vertrouwen op te krikken. Er zijn reeds meer dan tweeduizend kaarten verkocht voor de terugwedstrijd. Onze tempel heeft een capaciteit van 4350 toeschouwers. Ik hoop op een uitverkochte zaal, want die heksenketel gaan we nodig hebben om dit sterk United te kunnen uitschakelen.”

T1 Raymond Westphalen bleef koelbloedig na de thuisnederlaag. “Met negen punten verschil gaan winnen in Groningen en dan stoten we door naar de volgende ronde. Waar het fout liep vanavond? We speelden een goede wedstrijd. Zeker in defense, want Groningen heeft veel kwaliteiten en is een topteam op alle vlakken. Aanvallend liep het vanavond niet naar wens. Met een afwerking van 38% is het moeilijk om Donar te verslaan. Bovendien met 12/19 vanop de vrijworplijn lieten we kostbare punten liggen. Of we in afzondering gaan? Dat is niet in het budget opgenomen (lacht). Ach, dat is niet nodig. Als iedereen zich nog kan opladen zijn we zeker bekwaam om te stunten in Groningen”, aldus Tongerenaar Westphalen.

Hardwerkende Spencer Littleson

De ontgoocheling was groot bij de Amerikaanse rookie Spencer Littleson, die de laatste weken sterk op dreef is en dan vooral in defense. “We hebben onze voet naast die van Groningen kunnen zetten. Er had zeker meer ingezeten, alleen jammer dat we in offense steken lieten vallen. Toch zijn we zeker niet kansloos in Groningen. Het schijnt een hel te zijn met misschien wel 4000 toeschouwers. Ach, dit zijn de topwedstrijden waar we als prof een extra tandje kunnen bijsteken. We moeten ons spiegelen aan de bekerfinale tegen Oostende. Het zal een loodzware opdracht gaan worden, maar alles uit de kast halen en dan zit een stunt er zeker in. Of ik volgend seizoen bij United blijf? Mijn agent liet nog niks weten. Ik blijf rustig. Ik leerde in de BNXT League verdedigen en ben klaar voor elke Europese competitie”, besluit de 23-jarige Littleson.

Limburg United: Delalieux 16, Desiron 14, Nelson 12, Palmi 11, Littleson 10, Hammonds 4, Dammen 2, Dedroog 1, Benson 0.

Donar Groningen: Addison 15, Gavin 14, Williams 13, Koenis 10, Egekeze 8, Thomas 6, Luke 5, Caruso 5, Brandwijk 2.