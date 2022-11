Spencer Butterfield met Antwerp Giants tegen het Turkse Gaziantep: “Als ik de bal krijg, dan is het mijn job om de shots te maken”

Vijfde groepswedstrijd voor Telenet Giants Antwerp in de Fiba Europe Cup. Tegenstander in de Lotto-Arena is het Turkse Gaziantep. Nog zonder Brandon Anderson, de Amerikaanse spelverdeler is nog niet speelgerechtigd. Maar wel met Spencer Butterfield, rasschutter en driepuntspecialist.

Antwerp Giants heeft zijn lot in de Fiba Europe Cup niet meer in eigen handen. Zelfs met twee zeges _ woensdag tegen Gaziantep en volgende week tegen het Israëlische Hapoel Haifa _ is er geen zekerheid over de kwalificatie voor de tweede ronde. Giants blijft het afhankelijk van de resultaten van de overige ploegen.

14 punten, 4 driepunters, 6 rebounds: één jaar inactiviteit hadden blijkbaar weinig impact om de schutterskwaliteiten van Spencer Butterfield. De eerste twee shotpogingen, twee driepunters, waren onmiddellijk raak. Meer was niet nodig voor de Giants-fans om de Amerikaanse schutter onmiddellijk in de armen te sluiten.

“Het voelde ongelooflijk om terug op het terrein te staan”, zegt Spencer Butterfield. “Geweldig om weer competitief te zijn op een hoog niveau. Iedereen speelde met veel energie. Er heerste een uitstekende mentaliteit in de ploeg.”

“De shooting-touch was er nog. Die was niet verdwenen. Ik kreeg enkele uitstekende shotkansen en werd goed aangespeeld door mijn ploegmaats. En als ik de bal krijg, dan is het mijn job om de shots te maken.”

Meer dan 50%

Zes seizoenen was Spencer Butterfield al actief in Europa. In onder meer Frankrijk bij Nanterre, In Duitsland bij Alba Berlijn, in Italië bij Reggio Emilia en in Spanje bij Tenerife. En elk seizoen lukte hij zijn driepunters aan meer dan 41%. Zijn laatste drie seizoenen deed hij nog straffer en werkte hij af aan meer dan 50% van achter de boog. Fenomenale cijfers.

“Ik heb in verschillende Europese competities gespeeld. Elke liga is anders. Overal steek je iets op en neem je mee naar de volgende ploeg. Ik kom nu in een jonge ploeg terecht. Dat is raar. Want nu ben ik de veteraan. Bij mijn vorige ploegen was dat anders. Ik kan de ploeg helpen met mijn ervaring uit de andere competities.”

Spencer Butterfield is meer dan alleen een schutter. Zijn basket IQ, zijn speldoorzicht en zijn sereniteit vielen meteen op. Eens hij zijn wedstrijdritme heeft teruggevonden zal Buterfield zich snel ontwikkelen tot één van de steunpilaren van de ploeg.

“In mijn laatste seizoen bij het Spaanse Tenerife liep ik, net voor de play-offs, een blessure op en moest geopereerd worden. Om persoonlijke redenen besloot ik om een jaar niet te spelen. Tot dat Giants me contacteerde.”

“Het zal even duren voor ik weer volledig in vorm zal zijn. Stap voor stap werken we daar aan met kiné Koen. Het management en de coachingstaff geven me de tijd om de conditie verder op te bouwen. Zo kan ik verder werken en wedstrijdritme opbouwen.”